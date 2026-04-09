En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi, mencionó la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, y apuntó contra el gobierno por las críticas e insultos que fueron lanzados contra aquellas personas que plantearon dudas o cuestionamientos al proyecto del Ejecutivo que modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial para dar paso a la explotación de recursos minerales.

Ley de Glaciares: aprobación en Diputados e insultos innecesarios

Ayer se aprobó por una mayoría importante, 137 votos, la llamada Ley de Glaciares, que impulsa o impulsaría inversiones en el ámbito minero, como en Chile. El presidente, con razón, plantea que en Chile, con la misma cordillera se produce mucho más que en Argentina.

Obviamente, los insultos previos a la votación fueron innecesarios, hubo un montón de posteos previos de parte de partidarios del gobierno, hablando de los "ambientalistas idiotas extremos". El debate ambiental es inevitable, y en un tema delicado como son los glaciares es más inevitable. Y los que presentan el debate no son idiotas, son gente que presenta un debate.

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El gobierno tiene dificultades para entender que hoy en día en el mundo todo está sujeto a una discusión, y sobre todo un asunto de carácter ambiental. Entonces, la calificación de "idiotas" a los que presentan dudas, quejas o críticas a esta ley es otro acto vulgar innecesario.

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La ley se aprobó, estaba ya aprobada en la Cámara de Senadores y se supone que esta ley impulsa las inversiones mineras. ¿De qué se trata la ley? La ley reforma la ley vigente que otorga protección al ambiente glaciar y periglacial, limitándolo únicamente a aquellas formaciones cuya función hídrica está específicamente comprobada.

En la práctica esto implicaría que no todo territorio periglacial quedaría bajo resguardo, sino que solo aquellas geoformas consideradas reservas estratégicas de agua.

No soy especialista, pero si hay un glaciar, hay algo que lo rodea, disminuido, un periglacial, y no siempre esos periglaciares, a juicio de la ley, constituyen reservas de agua potable que deban ser preservadas. Y se supone que la protección de esos ámbitos periglaciares obstruye la actividad minera, y el gobierno sostiene que la actividad minera tiene hoy suficiente tecnología para evitar daños de carácter medioambiental.

Tengo una inclinación natural a la protección del medioambiente, sin exagerar, sin irnos a extremos delirantes. No tengo una posición al respecto, por desconocimiento, no porque no me la quiera jugar, pero esto es lo que establece la ley, se preservan ciertos glaciares pero no los ambientes de alrededor que no constituyen reservas de aguas potables o dulces que deban ser preservadas, y eso facilitaría la actividad minera que tienen, a juicio de la ley y del gobierno la suficiente tecnología como para evitar daños ambientales.

Me parece relevante que no hace falta calificar de "idiotas" a los que se contraponen, porque es un debate de carácter mundial, no es un tema de unos argentinos marxistas, idiotas, comunistas, que se les ocurre quejarse de la ley. Es un debate mundial, en todas partes del mundo hay de estas tensiones, solo que el trumpismo y el mileísmo han planteado que toda cuestión vinculada al medioambiente es una imbecilidad marxista, hecha a propósito para obturar el desarrollo de las economías del mundo.

Acusan a la gente de conspirar inventando esta cuestión de que se afecta el medioambiente. Lo que hay es un debate razonable de gente preocupada por el tema, que me parece completamente válido.

AS/ff