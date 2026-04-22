Boleto universitario: cuánto dinero recibirán los alumnos bonaerenses en la SUBE

El boleto universitario en la provincia de Buenos Aires vuelve a generar consultas entre los estudiantes ante la actualización de beneficios vinculados al transporte público. La iniciativa, que busca garantizar el acceso a la educación superior, se implementa a través de la tarjeta SUBE y permite cubrir total o parcialmente los costos de traslado hacia universidades e institutos terciarios.

Si se traduce ese beneficio a valores monetarios, el ahorro puede variar según la tarifa vigente del transporte, pero en muchos casos equivale a una suma significativa dentro del presupuesto estudiantil.

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El sistema habilita una determinada cantidad de viajes mensuales gratuitos o con tarifa reducida. Si bien la cantidad de viajes puede variar según la implementación vigente, el beneficio suele cubrir los traslados de ida y vuelta durante los días de cursada.

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Esto implica que el “monto” que recibe cada estudiante está directamente vinculado a la cantidad de traslados cubiertos, lo que puede representar un ahorro considerable en el gasto cotidiano.La cobertura de viajes mediante la SUBE no solo representa un alivio económico, sino también una herramienta para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Cuáles son los requisitos para acceder al boleto estudiantil

Para acceder al boleto universitario, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades educativas y de transporte:

-Ser alumno regular de una universidad pública o instituto terciario con sede en la provincia de Buenos Aires.

- Residir en la provincia, a una distancia determinada del establecimiento educativo que justifique el uso del transporte.

- Tener una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante.

- No contar con un título universitario previo, según los criterios vigentes.

- Realizar la inscripción online y validar la información académica requerida.

Además, el beneficio suele requerir una renovación periódica, ya que se verifica la continuidad de la cursada y el cumplimiento de los requisitos.

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Boleto Universitario

Cómo se acredita y cómo consultar el beneficio

La acreditación de los viajes se realiza de manera electrónica y puede requerir la validación de la tarjeta SUBE en terminales automáticas o dispositivos habilitados. Los estudiantes pueden consultar el estado del beneficio a través de aplicaciones oficiales o en puntos de carga.

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Es importante verificar periódicamente la activación del beneficio, ya que cualquier inconveniente en la validación de datos o en la condición académica puede interrumpir la asignación de los viajes.

PM