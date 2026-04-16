Cuánto cuesta viajar en el AMBA sin SUBE registrada en abril y cuál es la multa en tren

En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), viajar sin tener la SUBE registrada se encareció considerablemente en abril del 2026. La política tarifaria vigente establece una fuerte diferencia entre aquellos usuarios que actualmente la tienen nominalizada y quienes no, con el objetivo de fomentar la registración y mejorar la segmentación de subsidios al transporte público.La brecha puede superar el 100% en algunos casos, dependiendo del tramo y del medio de movilidad utilizado. Por ejemplo, en los servicios de trenes metropolitanos, el boleto sin registrar o la multa recibida puedenduplicar el valor del pasaje mínimo respecto a quienes sí tienen la tarjeta asociasa a una persona.

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La medida se enmarca en una estrategia impulsada por el Gobierno nacional para optimizar la asignación de subsidios, permitiendo identificar a los beneficiarios de tarifas sociales y otros descuentos.

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Cuánto cuesta viajar en el AMBA sin SUBE registrada

La iniciativa aplicada busca reducir la evasión, que históricamente representó una pérdida significativa de ingresos para el sistema. Además, contar con la tarjeta inscripta permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo.

En este contexto, los usuarios que no hayan registrado su SUBE deben afrontar tarifas más elevadas en colectivos, trenes y subtes.

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Los valores del pasaje mínimo de los colectivos por tramo para las líneas nacionales del AMBA son:

- 0 a 3 km: $700, $315,00 (Tarifa Social) / $1.113,00 (SUBE sin registrar)

- 3 a 6 km: $779,78, $350,90 (Tarifa Social) / $1.239,85 (Sube sin registrar)

- 6 a 12 km: $839,86, / $377,94 (Tarifa Social) / $1.335,38 (SUBE sin registrar)

- 12 a 27 km: $899,99, / $404,99 (Tarifa Social) / $1.430,98 (SUBE sin registrar)

- Más de 27 km: $959,71, / $431,87 (Tarifa Social) / $1.525,94 (SUBE sin registrar)

Cuál es el valor de la multa por no pagar el pasaje de tren en el AMBA

Las autoridades ferroviarias de la empresa estatal Trenes Argentinos aplican una serie de sanciones a aquellos usuarios que utilicen el servicio y no abonen el pasaje correspondiente en los trenes del AMBA.

De acuerdo con la normativa vigente, la multa equivale a 10 veces el valor de boleto mínimo. En el caso de los trenes, esto se traduce en un monto cercano a los $ 2.800 para quienes sean detectados en infracción durante el control de pasajes.

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Cuánto cuesta viajar en el AMBA sin SUBE registrada en abril de 2026

- Pago inmediato del pasaje con recargo: en algunos casos, se exige abonar el viaje en el momento, incluyendo un adicional por la multa.

- Acta de infracción: el personal de control puede labrar un acta con los datos del pasajero, lo que deja registro de la falta cometida.

- Restricciones de acceso: en situaciones reiteradas, se pueden aplicar medidas que limiten el uso del servicio hasta regularizar la situación.

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Desde el Ministerio de Transporte de la Nación subrayan que estas sanciones no solo tienen un fin recaudatorio, sino también disuasivo. “El objetivo es garantizar un sistema más equitativo, donde todos los usuarios cumplan con el pago del servicio”, indicaron fuentes oficiales.

En paralelo, continúan las campañas para incentivar el registro de la tarjeta SUBE, que puede realizarse de manera online o en centros de atención habilitados. Este trámite no solo permite acceder a tarifas más bajas, sino también a beneficios adicionales como la Tarifa Social, destinada a sectores vulnerables.

PM