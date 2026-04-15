Boleto universitario: denuncian “recortes”, mientras aseguran que la carga en la SUBE “está al caer”

En un contexto económico complejo y con el ciclo lectivo en pleno desarrollo, crece la preocupación entre estudiantes de las distintas casas de estudio por demoras en la acreditación del beneficio del boleto universitario. Distintas agrupaciones denunciaron “recortes”, mientras que autoridades advirtieron que la carga en la tarjeta SUBE “está al caer”, aunque todavía no hay precisiones oficiales sobre la fecha exacta de acreditación.

Según señalaron referentes estudiantiles de universidades públicas, como la Universidad Nacional de La Plata, muchos alumnos todavía no ven reflejada la carga correspondiente en sus tarjetas, lo que los obliga a afrontar el costo total del transporte en un contexto de subas tarifarias.

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El beneficio, impulsado en la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Transporte, permite a estudiantes de nivel universitario acceder a una cantidad determinada de viajes mensuales gratuitos o subsidiados para asistir a cursadas y actividades académicas. Sin embargo, este año los retrasos en la implementación generaron malestar en miles de jóvenes que dependen del programa para poder trasladarse.

SUBE: boleto universitario

Crece la preocupación de los estudiantes universitarios por las demoras en la acreditación

“Hay compañeros que están dejando de cursar o reduciendo su presencia porque no pueden pagar el transporte todos los días”, manifestaron desde centros de estudiantes y federaciones universitarias.

Además, denunciaron supuestos “recortes encubiertos”, al advertir que algunos beneficiarios habrían recibido menos viajes que en años anteriores o enfrentan mayores requisitos administrativos para acceder al programa. Aunque estas versiones no fueron confirmadas oficialmente, incrementaron la incertidumbre en la comunidad estudiantil.

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Por su parte, fuentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que el sistema se encuentra en proceso de actualización y que la acreditación “está al caer”, lo que implicaría que en los próximos días los estudiantes verían reflejado el saldo correspondiente en sus tarjeta SUBE.

El boleto universitario es considerado una herramienta clave para garantizar el acceso a la educación superior, especialmente en regiones donde los estudiantes deben recorrer largas distancias para asistir a sus facultades. En ciudades como La Plata, donde se concentra una gran población estudiantil, el beneficio tiene un impacto directo en la economía cotidiana de miles de jóvenes.

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En este escenario, organizaciones estudiantiles no descartan realizar medidas de visibilización si la situación no se normaliza en el corto plazo. Entre las posibles acciones se mencionan asambleas, movilizaciones y pedidos formales de informes a las autoridades provinciales.

PM / AF