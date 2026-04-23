Hoy comienza la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Perú como país invitado de honor

Hoy comienza la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Perú como invitado de honor. El país celebrado contará con un amplio Pabellón y más de 770 títulos de más de 130 editoriales peruanas, que representan a diversas regiones del país.

También participa una delegación de 60 referentes culturales que serán parte de las más de cien actividades programadas en el Pabellón, en las salas y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las propuestas se destacan: homenajes al nobel peruano Mario Vargas Llosa, a la poeta Blanca Varela y al novelista Alfredo Bryce Echenique; talleres de ilustración con Issa Watanabe; galas de poesía en lenguas originarias y conversatorios con figuras peruanas y de la región.

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Este jueves a las 18, antes de la inauguración de la feria, el Ballet Folclórico Nacional del Perú realizará un despliegue artístico como parte de la inauguración del Pabellón Perú. Y a las 21, ensambles de la Orquesta Sinfónica Nacional presentarán conciertos de música peruana.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza hoy y se extiende hasta el 11 de mayo, en La Rural. Este año festeja su 50° aniversario y por primera vez en su historia un país es Invitado de Honor: Perú. El lema es “Caminos que nos unen”, un concepto que celebra la integración histórica, cultural y literaria entre Perú y Argentina.

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Con una delegación de 60 referentes, entre los que se cuentan novelistas, poetas, narradores orales, ilustradores, autores en lenguas originarias, artistas visuales, mediadores de lectura, gestores culturales y editores, entre otros, Perú estará presente en las distintas actividades que se desarrollarán tanto en el Pabellón como en otras salas de la feria y en otros puntos de la ciudad.

Entre los referentes de mayor renombre de la delegación peruana se encuentran el galardonado novelista Gustavo Rodríguez, la ilustradora Issa Watanabe, la escritora Katya Adaui, el narrador y dramaturgo Rafael Dumett, el narrador y docente Carlos Yushimito, el novelista y ensayista Alonso Cueto, el novelista Jeremías Gamboa y el ganador del Concurso Nacional de Narrativa Gráfica 2025, Edwin Robert Ayay Chilón.

También se destacan las poetas Giovanna Pollarolo, Gloria Mendoza Borda y Dida Aguirre (poeta quechua), el editor quechuahablante, cinco veces Premio Nacional de Literatura, de Poesía y Lenguas Indígenas, Dante Gonzalez Rosales, la autora, narradora y editora de literatura infantil Kari de la Vega y la escritora y mediadora de lectura en quechua y en español, Yesenia Montes Ñaupa.

Además de las actividades en el Auditorio del Pabellón, miembros de la delegación participarán en las Jornadas Profesionales, el Festival Internacional de Poesía, el Diálogo de Escritores Latinoamericanos, el Encuentro de Narración Oral, el Diálogo Internacional de Lenguas Originarias, junto a otros referentes argentinos y de la región. Asimismo, una parte de la delegación estará presente en eventos realizados en otros espacios de la ciudad de Buenos Aires, como en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en el MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA.

Esta presencia es organizada por la República del Perú, a través de su Ministerio de Cultura, el cual es responsable de la realización de las actividades y eventos con pertinencia cultural y lingüística, para garantizar la participación de la República del Perú, como también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.



Actividades en el Auditorio del Pabellón de Perú:

El jueves 23 y sábado 25 de abril, a las 21, la presentación “Música peruana” a cargo del ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, una producción que interpretará reconocidas obras del repertorio musical de nuestro país.

El viernes 24 de abril, a las 19, la presentación de Vanguardias del sur andino. Materiales de revuelta, con el editor y gestor quechuahablante Dante Gonzalez Rosales, los poetas Héctor Hernández Montecinos y Rodrigo Vera, organizado por la Casa de la Literatura Peruana, centrada en los movimientos de vanguardia de Puno, Arequipa y Cuzco, entre 1920 y 1940.

El sábado 25 de abril, a las 18, se presentará la mesa "La música que nos une: cumbia y literatura", con la investigadora Malvina Silba y los escritores Washington Cucurto y Alfredo Villar.

Ese mismo sábado, a las 20, se realizará el homenaje a la poeta Blanca Varela a cien años de su nacimiento, con Giovanna Pollarolo, María Belén Milla, Pablo Gabo Moreno y Vanina Colagiovanni.

Por su parte, dialogarán la autora argentina Alejandra Kamiya y el escritor y docente peruano Ricardo Sumalavia, en la charla "Elogio a la brevedad: las virtudes del cuento" (domingo 26 de abril a las 18). También se llevará a cabo la "Gala de Poesía: Perú, Argentina y Chile", con la participación de Gloria Mendoza, Susana Villalba, María Negroni y Héctor Hernández (miércoles 29 de abril a las 19).

Actividades en otras salas de la feria:

El viernes 24 de abril, a las 19 en la Sala Tulio Halperin Donghi (Pabellón Azul), se realizará "Tantas veces Bryce: un homenaje al reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique", con los narradores Alonso Cueto, Giovanna Pollarollo, Renato Cisneros y Federico Jeanmaire.

En tanto que a las 19 , en la Sala Alfonsina Storni, en el marco del Festival Internacional de Poesía participarán los poetas José Carlos Yrigoyen (Perú) junto a Silvia Guerra (Uruguay), Miguel Gaya (Argentina) y Ana Wajszczuk (Argentina).

Asimismo, el espectáculo "Perú para el mundo", a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú, será el 24 de abril a las 16:30 , en la Sala José Hernández; y "Retablo del Perú para el mundo", una puesta en escena de danza y música peruana en vivo, a cargo de más de 50 artistas del Ballet Folclórico Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, será el 26 de abril a las 19:00 horas, en el Anfiteatro del Parque Centenario. Ingreso libre.

En el stand del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 28 de abril, a las 17 tendrá lugar la charla "Borges y el Perú: una historia compartida", con el crítico Ricardo González Vigil y el escritor Patricio Zunini.



RB / EM