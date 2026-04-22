miércoles 22 de abril de 2026
CULTURA
Hasta el 26 de abril

Una guía de recomendaciones cinéfilas para aprovechar el BAFICI 27°

Este año el evento incluyó más de 300 títulos en su programación. El Festival destaca 11 títulos para no perderse.

Películas del BAFICI 27
Películas del BAFICI 27 | BAFICI

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) continúa hasta este domingo 26 de abril con su edición número 27. El evento reúne a cineastas, críticos, productores y público general que pueden disfrutar de los más de 300 títulos en su programación.

Este año, además de la retrospectiva Portabella-100 por el centenario del director catalán Pere Portabella, dentro de la sección Focos y Retrospectivas que se repite año a año en el festival, el BAFICI destacó 11 títulos:

La verdadera historia de Ricardo III. La película, de Marcelo Piñeyro, sobre una obra de Calixto Bieito. La tragedia de Ricardo III, de William Shakespeare, se transforma en experiencia cinematográfica: la cámara entra en escena, altera la percepción y revela detalles invisibles, en un territorio donde representación y verdad se reinventan.

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Películas del BAFICI 27

- Sección Funciones Especiales - (Argentina, 2026)

El desencanto, de Jaime Chávarri. Catorce años después de la muerte del poeta Leopoldo Panero, su viuda e hijos reconstruyen recuerdos familiares en Astorga. Entre palabras, objetos y espacios cargados de memoria, emerge un retrato íntimo atravesado por tensiones, diferencias e identidades.

Películas del BAFICI 27

- Sección Rescates - (España, 1976)

La idiocracia, de Mike Judge. Un hombre común despierta siglos en el futuro y descubre una sociedad donde la ignorancia se volvió norma. Convertido inesperadamente en el más lúcido del lugar, enfrenta un mundo absurdo que llevó al extremo sus propias contradicciones.

A los 80 años, Murió Luis Puenzo, director de La historia oficial

Películas del BAFICI 27

- Sección Rescates - (Estados Unidos, 2006)

CIN3 FILI4, de Raúl Perrone. “Hace tiempo decidí no hacer más sinopsis de mis películas. Quiero que la gente llegue sin saber qué va a mirar. Tampoco habrá un tráiler; son mentirosos y nunca reflejan realmente el espíritu de la película. Gracias por comprender”, adelantó su director, pero ese misterio funciona como un llamador.

Películas del BAFICI 27

- Selección Oficial Fuera de Competencia - (Argentina, 2026)

Sicko, de Aitore Zholdaskali. Acorralados por las deudas, Azamat y Tanshoplan inventan una enfermedad terminal para lanzar una colecta solidaria en redes. Lo que empieza como un plan desesperado pronto se vuelve una mentira difícil de controlar.

Películas del BAFICI 27

- Sección Nocturna - (Kazajistán, 2025)

Eight Bridges, de James Benning. Ocho planos fijos de diez minutos registran distintos puentes de Estados Unidos. Con la cámara inmóvil, James Benning observa el paso del tiempo, el tráfico, el clima y los sonidos del entorno, invitando a una contemplación paciente del paisaje y su historia.

Películas del BAFICI 27

- Sección Trayectorias - (Estados Unidos, 2026)

My Wife Cries, de Angela Schanelec. En un día de trabajo en una obra en construcción, Thomas, un gruista de 40 años, recibe el llamado de su esposa para que la pase a buscar por el hospital. Cuando llega, la encuentra llorando.

- Sección Trayectorias - (Alemania/Francia, 2026)

Duse, de Pietro Marcello. Tras décadas de carrera, Eleonora Duse revisa una trayectoria legendaria cuando, en los años convulsos entre la Primera Guerra y el ascenso del fascismo, decide volver al escenario donde comenzó todo.

Películas del BAFICI 27

- Sección Trayectorias - (Italia/Francia, 2025)

Donn. Instrumento de Dios, de Florencia Dávila y Mariano Baez. Su voz, su mirada y su movimiento rescatan del olvido a Jorge Donn. A partir de un archivo intenso, el film recompone una vida única: un recorrido por su gloria junto a Béjart, su destino trágico y un cuerpo que nunca dejó de brillar.

Películas del BAFICI 27

- Sección Artes y Oficios - (Francia/Argentina/Bélgica/España, 2026)

No Mercy, de Isa Willinger. A partir de una frase de Kira Muratova, Isa Willinger investiga si las mujeres hacen un cine más crudo. Entrevista a directoras y cineastas no binarias que abordan violencia, trauma y poder, y se pregunta qué lugar ocupan el género y la mirada dentro y fuera de la pantalla.

- Sección Cine Sobre Cine - (Alemania/Austria, 2025)

The Ozu Diaries, de Daniel Raim. Este viaje cinematográfico se adentra en el mundo íntimo de Yasujiro Ozu a partir de sus diarios, cuadernos de guerra, cartas, entrevistas y filmaciones inéditas. Con sus propias palabras, el film muestra cómo transformó pérdidas y traumas en obras perdurables.

- Sección Cine Sobre Cine - (Estados Unidos, 2025)

Las sedes que recibirán el BAFICI 27° son:

Teatro San Martín en Sala Lugones (Av. Corrientes 1530), Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659), Cinépolis Plaza Houssay en salas 1, 2, 3 y 4 (Av. Córdoba 2135), Cinépolis Recoleta en salas 2 y 3 (Vicente López 2025), Cinearte Cacodelphia en salas 1, 2 y 3 (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150), Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) y Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51).

Política de entradas:

Entrada general: $5.000

Entrada con descuento para estudiantes y jubilados: $3.500

Habrá 2x1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta (con cupo limitado). Además, este año el festival contará con un abono que permitirá adquirir 10 entradas por un total de $30.000.

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