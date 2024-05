La historia jamás contada de Tango Feroz

El 3 de junio de 1993 se estrenó Tango feroz: La leyenda de Tanguito. Fue un suceso, un fenómeno, un big bang cultural que generó decenas de cosas, de fans, de amores por el cine, de pasión por el rock nacional, de carreras. Ahora el estreno del documental Leyenda feroz, de Mariano Frigerio y Denise Urgfeig, producido por Carolina M. Fernández y Jorge Leandro Colás, celebra aquel estreno, y vuelve a pensar aquel film, hablando con sus creadores, su equipo y sus protagonistas. Un film que se siente como hogar para muchos, más allá de los jóvenes de los años 90 (algo que dejó en claro el reestreno del film). Cuenta el director Mariano Frigerio sobre la génesis: “Nosotros hicimos un documental que se llamó Carroceros, sobre Esperando la carroza. Queríamos seguir haciendo documentales sobre películas argentinas que nos hayan marcado y en ese sentido, Tango feroz hizo una huella muy profunda. Nos parece que es una película iniciática: los que hoy tenemos entre 42 y 50 años, mas o menos, Tango feroz fue la primera película ‘de adultos’ que vimos. Para muchos fue la primera vez que iban a cine solos con amigos, con primeras novio/as. Y además, no fue sólo la película. Fue un boom cultural porque el disco de la banda sonora sonaba en la casa de todos los adolescentes”. La directora Denise Urfeig: “Él me propuso trabajar sobre Tango feroz y yo acepté enseguida. Es una película bisagra en la historia de nuestro cine y un hito para nuestra generación: todos/as se acuerdan con quién la vieron, en qué cine, si se compraron el CD, etc. Además, fue la entrada al cine y al rock nacional de muchos/as chicos/as que no conocían esas canciones”.

El recuerdo y la sorpresa. Marcelo Piñeyro dice: “Lo primero que me emociona es que exista” a la hora de pensar en el documental. Y recuerda cuando le propusieron la idea: “Cuando aparecieron, me acuerdo, ya hace un tiempo, Mariano y Denise, a contarnos que tenían la idea de hacer un documental sobre Tango feroz, la verdad que me sorprendió muchísimo. Y el amor que tenían ellos por la película, y todo lo que sabían de la película, realmente me emocionó. Me emocionó, habían pasado muchísimos años desde que la había hecho. Y realmente, bueno, sentir que algo que uno hizo sigue vivo, que uno hizo hace tanto tiempo sigue vivo, que sigue importándole a alguien, la verdad que emociona”. Se suma a su felicidad, la actriz Cecilia Dopazo: “Hay un momento donde documentan la salida del Cine Gaumont, cuando la gente se va yendo, y en un momento le preguntan a una mujer que había venido y ella había ido con el hijo y da un testimonio tan lindo, tan amoroso, tan lleno de emoción. Ella contaba lo que le había pasado cuando tenía la edad de su hijo y había visto Tango feroz por primera vez que la había conmovido tanto, que ahora que estaba la posibilidad de verla en cine, lo había llevado para que el chico conociera más de ella y de algo que a ella la había atravesado tanto. Y eso es algo que le ha pasado a un montonazo de personas, pero el modo en el que ella lo contaba, se le veía una emoción, y su hijo estaba presenciando esa emoción que ella sentía, y al hijo le había gustado mucho también. Digo, eso vale más que mil palabras, ¿no?”.

A la hora de la propuesta, Mariano Frigerio recuerda: “Por un lado, estaban Claudio Pustelnik (productor de TF) y Marcelo Piñeyro que les gustó la idea, pero no terminaban de entender el interés a 30 años de su estreno. Marcelo no terminaba de ver que TF seguía viva. Pero lo digo en pasado, porque cuando en 2023 se hizo una proyección en Gaumont por el aniversario y el cine estalló en público. Era un lunes de lluvia y quedó gente afuera. Ahí Marcelo empezó a ver que el fenómeno seguía vivo. Pero Fernán y Cecilia reaccionaron distintos: a ellos les siguen hablando de la película a diario por la calle. Y por último, todo el equipo técnico ama Tango feroz. Fue su primera gran película, el trabajo que les cambió sus carreras profesionales”. Se suma Denise Urfeig: “Lo que más me sorprendió fue que Marcelo Piñeyro esté tan sorprendido de nuestro proyecto, que no tenga tan claro que Tango Feroz fue una película tan importante para nuestra generación. Y me alegra mucho que con nuestro documental le quede claro. Los actores lo tienen más presente porque les siguen diciendo cosas por la calle, o les ponen El amor es más fuerte cuando entran a un bar”.

Lo sorprendente es que Piñeyro conoció la película como todo el mundo, en su estreno reciente en el Bafici, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente: “Fui a esa función de Bafici con una cierta aprensión, a ver con qué me iba a encontrar, y no, lo que me encontré me encantó. Me encantó, realmente me divirtió, me emocionó, me hizo acordarme de cosas que medio me había olvidado. Me encanta la multiplicidad de voces, algunas hablan muy mal de la película, otras hablan muy bien, y de los que le hicimos, en realidad, esa polifonía tiene que ver con recordar cosas diferentes. Tiene momentos que la verdad son muy divertidos, me gustó también verla en una sala llena, donde se notaba que la gente se divertía mucho con algunas cosas y se notaba la emoción que generaba en otros momentos, y sí, todo el mundo cuando salía me decía qué ganas de ver la peli de nuevo, pero yo creo de verdad que Leyenda feroz es una obra en sí misma, es independiente de Tango feroz, si bien gira alrededor de Tango feroz, es independiente de Tango feroz, yo siento que habla del cine, del amor por el cine, del amor por hacer películas, creo que Denise y Mariano han tenido en ese sentido una mirada que va más allá del objeto a partir del cual se construye”.

Todo no se compra. La película en sus muchas maravillas, recorre la Ciudad de Buenos Aires, algo que ya hacía el film homenajeado. Rincones que siguen iguales, rincones que ya no existen. El documental es también un viaje a otra Buenos Aires, a otra forma de vivir lo que pasaba en una pantalla. Denise Urfeig sostiene al respecto: “Tanto con Carroceros como con Leyenda feroz, siempre tuvimos claro que a partir de esas dos películas queríamos homenajear a todo el cine argentino, un cine que nos encanta y que consumimos muchísimo. Y nos interesaba contar cómo se hacía una película, desde el comienzo hasta las críticas. Así que sí, siempre fue nuestra idea transmitir todo el proceso y cómo se hacía cine hace más de 30 años”. Frigerio dice: “Una de las premisas que tenía cuando escribí el guion fue que la ciudad de Buenos Aires tenía que ser protagonista, tal como lo es en Tango feroz. Quería encontrar todos los recovecos que sirvieron de escenario y ver cómo estaban hoy. También queríamos mostrar esos cines porteños que ya no están, que los convirtieron en centro comerciales, gimnasios, iglesias… La nostalgia de una cultura porteña que ya no está pero que tenemos que seguir construyendo”.

Piñeyro también siente eso que los directores entienden claramente que hicieron: “Era una época de cines enormes, donde las películas se veían básicamente en el cine. Y si bien en un momento muy difícil, muy difícil particularmente para el cine argentino, pero bueno, se produjo esto que tuvo básicamente que ver, creo yo, con la recomendación. Creo que no fue una película producto de campañas publicitarias, no había grandes campañas en esa época y la nuestra fue particularmente pequeña. Pero sí, la película tuvo muy buena recomendación y eso la hizo, bueno, crecer como creció, de un modo que sorprendió a todo el mundo. Y eso, sin duda, así tal cual, creo que es irrepetible. O sea, contar cómo fue ese fenómeno es un poquito hablar de la vida en Marte. Pero yo creo que sí estoy convencido que los tiempos cambian y los modos son otros, las formas son otras, los vehículos son otros. Pero yo creo que las sociedades tienen la necesidad de encontrar aquellos productos artísticos y culturales que de algún modo expresen un momento, expresen una necesidad, cristalicen algo que está allí en el inconsciente colectivo y que está necesitando tomar forma. Y en ese sentido, bueno, será de otro modo hoy. Pero yo estoy seguro que eso va a seguir”.