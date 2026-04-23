El escritor japonés Haruki Murakami lanzará una nueva novela en julio de 2026, en lo que será su primer trabajo reciente tras su última publicación de gran escala. Según confirmó su editorial en Japón, la obra tendrá como protagonista a una mujer, un rasgo inédito dentro de su producción literaria.

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El anuncio generó fuerte repercusión en el mundo editorial, ya que el autor es una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea, con millones de lectores en todo el mundo y traducciones a múltiples idiomas.

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Protagonista femenina: el cambio clave en la nueva novela de Murakami

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva novela de Haruki Murakami es que tendrá una protagonista mujer, algo poco habitual en su obra.

A lo largo de su carrera, el autor construyó historias centradas principalmente en personajes masculinos introspectivos. Por eso, este cambio representa un posible giro narrativo en el estilo de Murakami, que podría ofrecer una nueva perspectiva sobre temas recurrentes como la soledad, la memoria y la identidad.

El legado de Haruki Murakami y sus novelas más famosas

La expectativa por el nuevo libro también se explica por el impacto global de su obra. Novelas como Tokio blues, 1Q84 y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo consolidaron a Haruki Murakami como una figura clave de la literatura contemporánea.

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Su estilo combina elementos de lo cotidiano con lo fantástico, construyendo relatos atravesados por el surrealismo, la música y la introspección emocional. Esta identidad narrativa lo convirtió en un candidato recurrente al Premio Nobel de Literatura.

Qué se sabe de la trama y el estilo

Por el momento, los detalles sobre la historia permanecen bajo reserva. Sin embargo, trascendió que la novela mantendrá elementos característicos del universo murakamiano: situaciones aparentemente normales que derivan en escenarios extraños, atmósferas oníricas y una exploración profunda de la psicología de los personajes.

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El propio hermetismo en torno a la trama forma parte de la estrategia editorial que suele acompañar cada lanzamiento del autor, aumentando la expectativa entre sus seguidores.

Un autor clave de la literatura contemporánea

Desde su debut en 1979, Murakami construyó una obra que combina influencias de la cultura occidental con tradiciones japonesas, atravesada por referencias musicales, elementos surrealistas y una fuerte introspección emocional.

Novelas como Tokio blues, 1Q84 o Crónica del pájaro que da cuerda al mundo lo consolidaron como un fenómeno global, con una narrativa reconocible y una base de lectores fieles.

La decisión de colocar a una mujer como eje narrativo podría representar un punto de inflexión en la carrera del autor. No solo implica una variación en la estructura de sus historias, sino también una posible relectura de temas clásicos desde otra perspectiva.

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