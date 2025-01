Haruki Murakami cumplió 76 años: por qué es uno de los escritores japoneses más importantes del mundo

Haruki Murakami es un escritor prolífico y sus obras que incluyen novelas, cuentos y ensayos abordan temas que son su obsesión como la música y el deporte. Sus temas cruzan el mundo occidental y oriental, aborda temas muy presentes en la literatura japonesa como el suicidio, pero su tono diferencial es un grado sutil de surrealismo que se filtra en sus relatos.

Para The Guardian Murakami está "entre los mayores novelistas de la actualidad", e incluso fue considerado candidato al Premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones, aunque no obtuvo todavía el galardón.

El escritor japonés ganó premios como el Franz Kafka (2006), el Mundial de Fantasía (2006), el Jerusalén (2009), el Hans Christian Andersen de Literatura (2016) y el Princesa de Asturias de las Letras (2023) y su obra fue traducida a cincuenta idiomas.

El escritor es hijo de profesores de literatura japonesa, lo que construyó un contexto especial para su creatividad y también recibió una gran influencia de la cultura occidental, tanto de escritores como de músicos.

A Murakami también se lo asocia con el realismo mágico. Sus personajes nostálgicos, hipersensibles, viven situaciones irreales, pero verosímiles, y sus textos están plagados de detalles sobre costumbres orientales, pero con importantes marcas del mundo estadounidense.

El origen de sus obsesiones

El escritor estudió literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda (Soudai), donde conoció a su esposa, Yoko. Aunque apenas iba a la universidad, trabajaba en una tienda de discos en Shinjuku (tal como uno de sus personajes principales, Toru Watanabe de Norwegian Wood) y pasaba mucho tiempo en unos bares de jazz en Kabukicho, Shinjuku.

Antes de terminar sus estudios, Murakami abrió el bar de jazz Peter Cat ('Gato Pedro') en Kokubunji, Tokio, que regentó junto con su esposa desde 1974 hasta 1981. De este período vienen las musicalizaciones de sus historias y los bares que también suelen ser locaciones repetidas en su escritura.

El prestigio de Murakami

Los libros del autor fueron traducidos a más de cincuenta idiomas. Su primera novela, Kaze no uta wo kike (1979) (Escucha la canción del viento), fue galardonada con el Gunzou Literature Prize para escritores noveles, dio origen a la conocida como Trilogía de la rata, que seguiría con 1973-nen no pinbōru (1980) (Pinball 1973) y Hitsuji wo meguru bōken (1982) (La caza del carnero salvaje), y por la que Murakami fue galardonado con el Premio Noma para nuevos escritores.

Escribió Sekai no owari to hādoboirudo wandārando (1985) (El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas), Dansu dansu dansu (1988) (Baila, baila, baila), Kokkyō no minami, taiyō no nishi (1992) (Al sur de la frontera, al oeste del sol) y las colecciones de relatos Zō no shōmetsu (1993) (El elefante desaparece), Kami no kodomo-tachi ha mina odoru (2000) (Después del terremoto), Mekurayanagi to nemuru onna (2006) (Sauce ciego, mujer dormida), Onna no inai otokotachi (2014) (Hombres sin mujeres) e Ichininsho tansu (2020) (Primera persona del singular).



En 1987 alcanzó el éxito editorial con Noruwei no mori, título tomado de la canción de los Beatles Norwegian Wood, con el que vendió en su país diez millones de ejemplares y que fue traducido a 36 idiomas. En España fue publicado en 2005 como Tokio Blues. En 1991 se trasladó a Estados Unidos, donde ejerció como profesor en las universidades de Princeton y Taft. Escribió Nejimaki-dori kuronikuru (1995) (Crónica del pájaro que da cuerda al mundo).

Luego publicó Supūtoniku no koibito (1999) (Sputnik, mi amor), Umibe no Kafuka (2002) (Kafka en la orilla) y Afutā Dāku (2004) (After Dark). Entre sus últimas novelas se encuentran Ichi-kyu-hachi-yon (2009) (1Q84,), Shikisai wo motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi (Los años de peregrinación del chico sin color) y Kishidancho Goroshi (2017) (La muerte del comendador). En 2024 publicó La ciudad y sus muros inciertos.

Paralelamente, tradujo a Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote, J. D. Salinger y John Irving, lo que puede interpretarse como una influencia en el ritmo de su escritura.

De qué habla Murakami cuando habla de correr y de escribir

Murakami, como es un entusiasta defensor de la actividad física y escribió un libro de no ficción titulado De qué hablo cuando hablo de correr y otro llamado De qué hablo cuando hablo de escribir. Dos de sus pasiones son la excusa para reflexionar con sus lectores, sobre lo que constituye su vida.

En el libro dedicado al deporte cuenta cómo correr influenció su vida, su rutina diaria de entrenamiento y su afán de superación, mientras incorpora pinceladas de su pasión por la música o de los lugares a los que viaja. Para el autor, tanto correr como escribir, son pulsiones vitales.

A sus 76 años el escritor sigue en carrera, corriendo, escribiendo y publicando, mientras más lectores se interesan por su trabajo.

