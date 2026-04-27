Tiroteo en la cena de corresponsales: el manifiesto del atacante expone fallas de seguridad y reaviva la alarma en Washington

El tiroteo ocurrido el sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dejó al descubierto no solo vulnerabilidades en uno de los eventos más custodiados del calendario político estadounidense, sino también el contenido de un manifiesto que revela motivaciones políticas y una narrativa de justificación violenta.

Las autoridades vinculan el texto, de alrededor de mil palabras, a Cole Allen, el sospechoso de 31 años detenido tras el ataque. Allí detalla su intención de viajar desde California a Washington para atacar al presidente Donald Trump y a funcionarios de su administración, organizados “de mayor a menor rango”.

El documento incluye frases que reflejan un alto nivel de radicalización. “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes”, escribió en referencia al mandatario. En otro pasaje, advierte: “Pasaría por la mayoría de las personas aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario”, aunque agrega: “Realmente espero que no llegue a eso”.

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Más allá de los ataques personales, el manifiesto también incorpora críticas a políticas al Gobierno. Según los documentos revisados por investigadores, el sospechoso expresa agravios vinculados al trato a inmigrantes y a operaciones federales contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico, que presenta como ejemplos de abusos estatales utilizados para justificar su accionar.

El atacante actuó solo y estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos. Había logrado ingresar como huésped al hotel donde se realizaba el evento y, según sus propios escritos, identificó “brechas de seguridad” que facilitaron el ingreso de armas, un punto que ahora genera preocupación en los organismos encargados de la protección presidencial.

Un agente de seguridad resultó herido (salvado por su chaleco antibalas) y fue dado de alta horas después. El sospechoso permanece bajo custodia y enfrenta cargos federales.

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El episodio ocurre en un contexto particularmente sensible: se trata del tercer intento de atentado contra Trump desde 2024, lo que refuerza las preocupaciones sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos.

Además, la cena reunía a varias figuras clave de la línea de sucesión presidencial, lo que en otras circunstancias activa protocolos especiales de continuidad institucional. Si bien las autoridades evitaron detallar esos mecanismos, sí señalaron que el atacante no logró acercarse a los principales objetivos.

En el plano político, Trump utilizó el episodio para insistir en la necesidad de reforzar la seguridad en eventos oficiales, incluyendo su propuesta de construir un nuevo salón dentro de la Casa Blanca, diseñado con estándares de protección más elevados.

Mientras avanza la investigación, el contenido del manifiesto se suma a una tendencia que preocupa a las agencias de seguridad: ataques individuales con motivación política, donde la combinación de agravios ideológicos, percepción de injusticia y planificación en soledad configura un escenario cada vez más difícil de prevenir.

ML