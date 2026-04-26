Conforme pasan las horas se van conociendo más detalles de la vida de Cole Tomas Allen, el universitario que el Servicio Secreto detuvo en el Washington Hilton como autor de los disparos que sembraron pánico en la cena que el presidente Donald Trump tenía con los corresponsales de la Casa Blanca. Se sabe por ejemplo que cruzó todo el país en tren, viajó de California a Chicago y de ahí a Washington, para alojarse en el Hilton, el hotel donde se haría la cena de Trump con los corresponsales.

Sin embargo uno de los puntos más llamó la atención de los investigadores, es que si se lo imagina como un sujeto que compra armas durante dos años y entra disparando a un evento en el que se encuentra el presidente de los Estados Unidos, podría tener una personalidad de rasgos violentos o extremos, sin embargo como "desarrollador de videojuegos", una de las actividades a las que se dedicaba, Allen creó un juego llamado "Bohrdom", que no tiene violencia , de hecho él mismo lo promocionaba como "un juego no violento y basado en la habilidad".

"Maestro del Mes": Quién es el universitario que disparó en la gala con Trump en Washington

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El ataque que planeó ocurrió durante las últimas horas del sábado en el hotel Hilton Washington, afortunadamente sin víctimas solo un agente de seguridad alcanzado pero al que protegió su chaleco antibalas, pero de manera indirecta impactó en el ámbito de los videojuegos luego de que se conociera que "Bohrdom", título independiente dentro de la plataforma Steam, fue justamente creado por el sujeto de 31 años que atacaría al presidente estadounidense durante su cena con corresponsales.

Tras conocerse la identidad del atacante, la página del videojuego, identificado como "un juego no violento y basado en la habilidad", comenzó a tener una alta actividad, recibiendo una gran cantidad de reseñas sarcásticas y comentarios críticos sobre la situación en la que se encuentra envuelto su creador.

"Se trata de un juego de lucha asimétrico, no violento y basado en la habilidad, vagamente derivado de un modelo químico que, a su vez, se basa vagamente en la realidad. En otras palabras, un híbrido entre un juego de balas infernales y un juego de carreras, con la inclusión de pinballs autopropulsados", se detalla en la descripción del juego que fue publicado en diciembre de 2018.

En el espacio del videojuego dentro de Steam también se indica que tiene diferentes modalidades para jugar y se agrega: "Si te apasiona la química o la física, probablemente lo disfrutarás. Si odias la química o la física... probablemente también lo disfrutarás".

Luego del ataque en la velada de gala organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tanto los usuarios como la propia plataforma de Steam se vieron envueltos en un dilema ético sobre si el título debe permanecer en la tienda de forma independiente o si su presencia implica dar visibilidad indirecta a una figura vinculada a un acto de violencia contra el mandatario norteamericano.

Hasta el momento, Steam no se pronunció sobre la situación y no hay una confirmación oficial de la plataforma sobre si el videojuego continuará en su catálogo o si lo eliminarán dada la gravedad de los hechos protagonizados por el creador del proyecto digital que, hasta hace pocas horas, no destacaba dentro de todos los títulos independientes disponibles.

Quién es Cole Tomas Allen

Cole Tomas Allen, sospechoso de haber atentado contra la vida del presidente estadounidense Donald Trump, es un hombre de 31 años, maestro de Torrance, una localidad que se encuentra al sur de Los Ángeles, la ciudad más importante del estado de California.

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El hombre se formó en California Tech y la Universidad Estatal de California, se definía como maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero y trabajaba a tiempo parcial en C2 Education, una empresa de servicios personalizados de tutoría donde fue reconocido como "maestro del mes" en diciembre de 2024.

En el ámbito digital tiene un perfil bajo, aunque a partir de algunos registros públicos se conoció que en octubre de 2024 donó 25 dólares a la campaña de la republicana Kamala Harris, según Documentos de la Comisión Federal de Elecciones, y que se encontraba en el desarrollo de un segundo videojuego titulado, por el momento, First Law.

AS.