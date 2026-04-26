Atentado contra Trump: cómo planificó el ataque el tirador que cruzó EE.UU. para llegar a la Casa Blanca

El intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, fue planificado con antelación por un hombre que cruzó el país y se hospedó en el mismo hotel del evento. Cole Tomas Allen, de 31 años, intentó irrumpir armado en el salón principal con el objetivo de atacar a funcionarios del gobierno estadounidense, incluido el mandatario, según las primeras investigaciones.

El episodio, que forzó la evacuación inmediata del Servicio Secreto, culminó con la detención de Allen tras una escena de caos y disparos en el salón principal.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Allen inició su recorrido en California, viajó en tren hasta Chicago y luego continuó hacia la capital estadounidense. Una vez allí, se registró como huésped en el hotel Hilton donde se desarrollaba la tradicional gala, lo que refuerza la hipótesis de una planificación previa con conocimiento del lugar y de la dinámica del evento.

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El secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, confirmó que el detenido portaba dos armas de fuego adquiridas en los últimos años y que la principal línea investigativa apunta a un ataque dirigido contra miembros del gobierno. “Parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Cole Tomas Allen, el sospechoso de 31 años, capturado tras el intento de magnicidio en la gala de Washington

El intento de ataque se produjo mientras Trump se encontraba en el escenario. El tirador intentó abalanzarse sobre la multitud, provocando que los invitados —periodistas y empresarios— se refugiaran bajo las mesas. En el enfrentamiento, un agente del Servicio Secreto salvó su vida gracias al chaleco antibalas tras recibir un disparo. Trump fue evacuado de inmediato.

Las primeras pericias sobre los dispositivos electrónicos del sospechoso y sus escritos indican que su objetivo eran los funcionarios presentes en la cena.

Actualmente, Cole Tomas Allen se encuentra en un hospital bajo evaluación policial tras negarse a cooperar con los interrogatorios. Se espera que este lunes comparezca ante la justicia para la formulación oficial de cargos, que podrían incluir intento de magnicidio y terrorismo doméstico.

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Donald Trump, utilizó su red Truth Social para difundir imágenes de la captura del sospechoso y aseguró que el móvil del ataque es ideológico-religioso. Según el presidente, el manifiesto que Allen envió a sus familiares antes del atentado destila un "odio fuerte y anticristiano".

Los investigadores federales se encuentran analizando la especificidad de estas amenazas para determinar si el foco era personal hacia la fórmula Trump-Vance o si representaba una hostilidad generalizada hacia las instituciones gubernamentales.

GD