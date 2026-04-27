Andrés Calamaro tras su show en Corrientes: el homenaje a los "genios del chamamé" y "los héroes correntinos en Malvinas"

Andrés Calamaro se presentó anoche en el Anfiteatro Mario Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes en la segunda parada de su gira "Como Cantor" con la que recorrerá el país.

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Calamaro en Corrientes

"Anoche tocamos en la anfiteatro Tránsito Coco de Corrientes. Segunda de un arranque de gira refinado", comenzó la publicación del músico argentino en la red social Instagram.

"Para variar y en un acto de humildad porteña, saludamos con respeto a los prohombres de la cultura litoral local: los genios del chamamé, el rasguido doble, la canción litoraleña y la polca. Tránsito, T Ros, Isaco, Montiel, Los Alonsitos, Mario Bofil y los poetas del litoral musical, el Chango y Ramón", prosiguió Calamaro.

Y después rindió "respeto y humildad a la literatura del río y los sauces saludando a Quiroga y Juan L, y agradecimos con honor a los héroes correntinos en Malvinas, Honorio Ortega , Juan Carlos Romero, Antonio Ríos, Marcelo Romero , Antonio Ríos y Omar de Felipe. A Rudi y Nini Flores y al Gaucho Gil que atiende la fe pagana en Mercedes".

"Luego invité a aplaudir y arropar con humedad litoraleña a mis compañeros que recibieron tibieza en nombre de todos los que viajamos de gira y por muchos años más", recordó el músico

"Tocamos Garúa y Mil Horas … ayer amaneció luminoso y la prueba fue calurosa , quizás más calurosa que el saludo a los gigantes del arte y el honor de estas tierras donde manda el Surubí y el sauce llorón … Hasta la vista", concluyó el artista.

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El show

La presentación incluyó unas 22 canciones entre las que se encuentran los clásicos hits y otras joyas de "Los Rodríguez" y del disco "Nadie sale vivo de aquí" rescatadas para esta gira.