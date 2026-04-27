A días de la entrada en vigencia del acuerdo UE-Mercosur, Zdero se reunió con el embajador de la Unión Europea

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se reunió con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, a días de que entre en vigencia el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

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“Nuevos caminos del Chaco al mundo”

“Nos reunimos con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, dando continuidad al trabajo iniciado en Bruselas y fortaleciendo una agenda que abre más oportunidades para la provincia”, explicó el mandatario en la red social “X”.

“Avanzamos en ejes estratégicos: impulsar exportaciones, potenciar el desarrollo productivo y consolidar al Chaco como un nodo logístico estratégico en la región, sumando nuevas instancias de cooperación”, agregó el mandatario

“Con gestión y visión de futuro, trabajamos para que el Chaco crezca y se integre a mercados globales”, subrayó Zdero.

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Comunicado oficial

“La reunión dio continuidad a la agenda internacional iniciada durante la visita institucional del mandatario provincial a la sede en Bruselas, reafirmando el compromiso del Chaco de consolidar su inserción en los mercados globales. Este tratado abre un escenario de oportunidades para potenciar las exportaciones chaqueñas y fortalecer los vínculos comerciales con uno de los principales bloques económicos del mundo”, señala un comunicado oficial.

“Durante la jornada, el pasado miércoles, se abordaron ejes estratégicos claves para el desarrollo provincial. En materia de infraestructura, se planteó posicionar al Chaco como nodo logístico regional del Norte Grande y del Cono Sur, aprovechando su ubicación estratégica y capacidad para el flujo comercial hacia Europa”, precisa el documento.

Y luego completa: “Se analizó el impulso a las exportaciones con valor agregado, con foco en el crecimiento de las industrias locales y la eliminación de barreras para los productos chaqueños”.

“Además, se avanzó en la generación de instancias de cooperación internacional, orientadas a promover asistencia técnica y financiamientos en sectores productivos claves para la provincia.

En este marco, el gobernador extendió una invitación formal al embajador Erik Høeg para visitar la provincia del Chaco, con el objetivo de profundizar estas líneas de trabajo, propiciar encuentros con el sector empresarial local y dar a conocer el potencial productivo y la identidad cultural chaqueña”, concluye el texto oficial.