Protesta frente a la sede de LLA: Barrios de Pie reclamó por el recorte de planes sociales

La tensión social se trasladó este lunes a las puertas de la sede de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, ubicada por calle 25 de Mayo al 1600. Militantes de la organización Barrios de Pie encabezaron una jornada de protesta para visibilizar el impacto del ajuste nacional sobre los trabajadores de comedores y merenderos, tras la quita del programa “Volver al Trabajo”.

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Originalmente, la agrupación tenía prevista la realización de una olla popular, aunque finalmente optaron por un desayuno simbólico. Según explicaron los referentes locales, la medida del Gobierno de Javier Milei "afecta directamente a miles de trabajadores que ven recortados sus ingresos en un contexto social cada vez más crítico".

Sueldos congelados y críticas a las "prioridades"

Desde la organización denunciaron que perciben un ingreso de 78 mil pesos, monto que se encuentra congelado desde el inicio de la actual gestión nacional. Recordaron que, antes de la asunción de Milei, estos haberes estaban sujetos a la actualización automática del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Asimismo, la protesta incluyó fuertes críticas hacia lo que consideran una "doble vara" oficialista: “Mientras se ajusta sobre los sectores más vulnerables, figuras cercanas al oficialismo, como Virginia Gallardo, acceden a créditos millonarios”, cuestionaron a través de un comunicado.

Bajo la consigna “Adorni es Milei”, apuntaron a la responsabilidad directa del Ejecutivo nacional en la profundización de la desigualdad.

El repudio de Lisandro Almirón

La manifestación generó una rápida reacción del diputado nacional de LLA, Lisandro Almirón, quien se encontraba en contacto con el personal de la sede durante la protesta. El legislador rechazó de forma tajante el mecanismo de movilización: "No es la forma de la protesta, me parece injusto que se tenga que ver este tipo de mecanismo de manifestación", sentenció.

Almirón expresó su preocupación por el impacto del reclamo dentro de la sede partidaria. "Son chicos jóvenes que no están acostumbrados a ver este tipo de cosas; no es el lugar ni el ámbito natural", dijo a radio Dos.

En ese sentido, el legislador remarcó que se deben resguardar las garantías individuales de los vecinos, quienes no tendrían por qué padecer atropellos a la libre circulación.

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El diputado deslizó una teoría política al sugerir que la movilización podría haber sido orquestada por otros sectores partidarios con el único objetivo de perjudicar la imagen pública de La Libertad Avanza.

Finalmente, el referente libertario destacó el accionar de la Policía de Corrientes y del Gobierno provincial, valorando que la intervención de las fuerzas de seguridad evitó desmanes y garantizó el orden en el microcentro capitalino.