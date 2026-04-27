El Gobierno oficializó la venta de seis inmuebles del Ejército en Corrientes

A través de la Resolución 59/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), formalizó la desafectación de seis inmuebles pertenecientes al Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes. La medida representa un paso administrativo clave para la posterior enajenación de estas tierras.

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Los inmuebles se encuentran ubicados en una zona estratégica de la capital correntina, específicamente en la intersección de las calles Padre Borgatti e Hipólito Yrigoyen. Según los informes técnicos previos, los lotes cuentan con viviendas prefabricadas de madera destinadas al uso familiar del personal militar y se encuentran en "buen estado de conservación y mantenimiento".

Racionalización del patrimonio estatal

La decisión, firmada por la presidente de la AABE, Tania Yedro, se enmarca en la política oficial de "hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal". Según los considerandos de la norma, el objetivo es destinar estos bienes a la planificación y ejecución de políticas públicas mediante su mejor aprovechamiento.

El proceso de venta ya contaba con antecedentes legales, habiendo sido autorizado originalmente por el Decreto Nº 1.088/18 y ratificado recientemente por el Decreto Nº 950/24, el cual instruye a la AABE a impulsar los procedimientos de venta de bienes inmuebles nacionales. El Ministerio de Defensa ya comunicó oficialmente que los lotes resultan "prescindibles" para su gestión específica.

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El futuro de los lotes y su custodia

A pesar de la desafectación jurídica, que implica el cese de su condición dominical previa, los bienes no quedarán desamparados de inmediato. El Estado Mayor General del Ejército deberá mantener la custodia de los inmuebles hasta que la AABE los requiera para su transferencia efectiva a los nuevos compradores.

La resolución ordena además que el Ejército garantice la "integridad y disponibilidad" de las propiedades, las cuales deben ser entregadas libres de toda deuda. Con la publicación de esta norma, se inicia el camino hacia la subasta pública de estos terrenos en una de las áreas residenciales consolidadas de la capital provincial.