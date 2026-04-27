Cambios en las PASO: qué propone un senador aliado de Milei para las primarias

En un contexto de fuerte debate sobre el gasto público y la eficiencia de las instituciones, el senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, presentó un proyecto de ley que busca transformar profundamente las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La propuesta no apunta a su eliminación, sino a una modernización integral que reduzca gastos innecesarios.

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"No buscamos eliminar las PASO, nos parecen una herramienta positiva que fortalece el sistema democrático, pero observamos que, para los casos en que no hay competencia interna entre candidatos, podrían evitarse", explicó el legislador radical quien es considerado un aliado del Gobierno. El objetivo central es optimizar recursos sin sacrificar la participación ciudadana.

Los ejes de la propuesta de Vischi

El proyecto introduce cambios estructurales en la forma en que los argentinos concurren a las urnas en la instancia previa a las generales. Entre los puntos más destacados se encuentran:

Fin de la obligatoriedad: las primarias dejarían de ser una carga pública para los ciudadanos, eliminando las sanciones por no asistir a votar.

Sin internas, sin PASO: aquellas agrupaciones políticas que presenten una lista única podrán evitar la instancia de votación, ahorrando costos logísticos y de impresión de boletas.

Umbral mínimo: se establece que las primarias solo se lleven adelante si existe un piso de participación del 10% del padrón .

Fórmula presidencial abierta: el candidato a presidente proclamado en las PASO tendría la facultad de elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido dentro de su misma agrupación.

Tecnología y austeridad

La iniciativa de Vischi también apuesta a la digitalización del proceso electoral. Propone incorporar plataformas oficiales como "Mi Argentina" para validar la identidad de los electores y certificar los avales necesarios para las candidaturas, siempre bajo la supervisión de la Justicia Electoral Nacional para garantizar el anonimato.

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Asimismo, el proyecto prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad electoral y permite ajustar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, lo que permitiría una administración más eficiente del personal y los edificios afectados al comicio.

"Debemos cuidar los recursos de todos haciendo un uso eficiente de ellos y orientándolos hacia donde verdaderamente se necesitan", concluyó el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR). Con este paso, Corrientes vuelve a posicionar a uno de sus legisladores en el centro del debate político nacional por la reforma del sistema de votación.