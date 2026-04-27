Crisis salarial: gremios correntinos advierten una pérdida del 20% en el poder adquisitivo docente

El clima de tensión en el sector educativo provincial recrudece ante la falta de convocatoria oficial. Los gremios Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) manifestaron su preocupación por el "congelamiento" del diálogo con la ministra Ana Miño y exigieron respuestas urgentes a las demandas salariales y de infraestructura.

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José Gea, representante de ACDP, fue contundente al referirse al estado actual de las negociaciones: "Quedamos en que íbamos a hacer más reuniones, pero lamentablemente hasta este momento no tuvimos otras".

El dirigente señaló que la devaluación y la inflación hacen imperiosa una nueva recuperación de haberes para evitar que el salario docente siga perdiendo terreno.

Polémica por la asistencia obligatoria los sábados

Uno de los puntos de mayor fricción es la denuncia presentada por SUTECO y la confederación nacional CTERA. Según los gremios, directivos y supervisores están imponiendo la asistencia obligatoria los días sábados para realizar tareas ajenas a la labor pedagógica, como limpieza, fumigación, arreglos de infraestructura y desinfección.

En una nota formal dirigida a Educación, los sindicatos exigieron que se deje sin efecto esta medida, argumentando que:

Sobrecarga laboral: el docente ya realiza tareas de planificación y corrección fuera del aula.

Derecho al descanso: se exige el cumplimiento de las 48 horas de descanso semanal.

Falta de pago: no existe una compensación salarial ni un acuerdo paritario que avale estas jornadas extraordinarias.

Crisis de infraestructura: "No es responsabilidad del docente resolver la crisis de los edificios escolares", sentenciaron desde el sindicato.

Insumos y emergencia alimentaria

Más allá de lo salarial, la ACDP puso el foco en las condiciones de higiene y alimentación dentro de los establecimientos. En diálogo con radio La Red Corrientes, Gea alertó sobre la deficiente limpieza en las escuelas y la necesidad de aumentar las partidas de insumos para los comedores escolares.

Según el gremio, es fundamental incrementar los recursos para garantizar una nutrición adecuada a los alumnos en un contexto económico crítico.

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Cifras que alarman

El pedido de reapertura de paritarias se sustenta en números que SUTECO presentó ante la cartera educativa: