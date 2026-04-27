Golpe comando en Corrientes: sopletearon una caja fuerte y robaron una fortuna de un corralón

Un nuevo golpe comando sacudió la tranquilidad del barrio Villa Celia en la ciudad de Corrientes. Delincuentes profesionales ingresaron a la empresa "Cerámica Ruta 12", ubicada en la intersección de las calles Tacuarí y Estado de Israel, y tras una meticulosa operación, lograron alzarse con un botín que rondaría los 100 millones de pesos.

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El hecho fue descubierto tras un alerta al sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que los accesos habían sido violentados: portones y candados fueron destruidos para permitir el ingreso de los autores, quienes luego se dirigieron directamente al sector de oficinas.

Un trabajo de profesionales

Fuentes policiales confirmaron a Perfil que el robo no fue improvisado. Los delincuentes utilizaron presuntamente herramientas de calor (sopletes) para vulnerar la caja fuerte del establecimiento. Del interior sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y cheques.

Para garantizar su impunidad durante el tiempo que les tomó abrir la caja, los malvivientes realizaron tareas de sabotaje técnico:

Cámaras de seguridad: el sistema de vigilancia interno fue desconectado.

Conectividad: cortaron el servicio de internet del local para evitar el salto de alarmas monitoreadas.

Investigación de oficio

A pesar de la magnitud del robo, trascendió que los propietarios de la firma aún no han radicado la denuncia formal, por lo que la Policía de Corrientes inició las actuaciones de oficio debido a la gravedad del delito.

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Actualmente, los investigadores se encuentran analizando los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona (públicas y privadas) para intentar reconstruir la ruta de llegada y escape de la banda.

Por la logística empleada y el conocimiento del lugar, no se descarta que los autores contaran con información privilegiada sobre el dinero guardado en el establecimiento.