Quién es Fernando Herrman, el nuevo secretario de Infraestructura que reemplaza a Carlos Frugoni

Este domingo se conoció que el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de Carlos Frugoni, el ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, y designó en su lugar al arquitecto Fernando Hermann, quien hasta ese momento se desempeñaba como secretario de Transporte.

Fernando Herrmann llegó a la gestión pública el 22 de enero de 2026, cuando fue designado secretario de Transporte de la Nación en reemplazo de Luis Pierrini, quien había presentado su renuncia por motivos personales. El Gobierno lo eligió para dar continuidad a los planes en marcha y fortalecer la ejecución de políticas vinculadas al transporte y la obra pública, destacando su sólida trayectoria profesional en el desarrollo de obras de infraestructura.

"Me equivoqué": Carlos Frugoni admitió que no declaró siete propiedades en Miami

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Al momento de asumir, no registraba experiencia previa en políticas de transporte, regulación sectorial ni en la gestión de servicios públicos. Hasta ahora fue un funcionario de bajo perfil, sin actuaciones públicas destacadas. Su designación fue impulsada por el ministro Caputo para asegurar continuidad en la cartera.

La salida de Carlos Frugoni se produjo en medio de cuestionamientos por haber omitido declarar ante el fisco siete propiedades en Miami. El pasado jueves 23, él mismo reconoció: “Cometí un error". Agregó: "Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”. Pero lo hará ya fuera del Gobierno nacional.

Un arquitecto, gerente y docente sin experiencia de gestión

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano en 1986 con orientación en sistemas constructivos especiales. Posee además un Executive Master in Business Administration (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), cursado durante la década del 90. Desde 1992 dirige el Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, una firma dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Entre sus trabajos se encuentran la remodelación y ampliación de la Clínica Bazterrica, parte del diseño del Hotel MDQ, un edificio corporativo en Las Lomas, una casa en Los Nogales y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre decenas de proyectos desarrollados junto a sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens.

En paralelo, Herrmann fue socio gerente de Wilderstant SRL entre enero de 1990 y enero de 1992. Desde agosto de 2005 es socio gerente de Arquigrupo SRL. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como gerente de construcciones en CS Salud.

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En el ámbito docente, dictó la materia Proyecto y Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires entre 1990 y 1993 y también enseñó en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Entre 2004 y 2008, Hermann ocupó cargos en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo: primero como consejero, a partir de septiembre de 2004, y luego como tesorero, desde 2006.

MB/ML