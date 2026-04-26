El ministro de Economía Luis Caputo este domingo aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que el funcionario omitió declarar siete departamentos en Miami.

Frugoni reconoció el último jueves: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció y aclaró que ya pagaba impuestos por esos inmuebles en Estados Unidos, “y ahora voy a hacerlo en la Argentina”.

Sin embargo, su momento de rectificación no llegará, dado que Luis Caputo aceptó la renuncia que había puesto a disposición. Según fuentes del Gobierno, el mismo ministro de Economía decidió el castigo: "Fue un despido", confirmaron a La Nación.

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"Me equivoqué": Carlos Frugoni admitió que no declaró siete propiedades en Miami

A los siete departamentos en Miami, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según difundió la agencia Noticias Argentinas, el motivo de la salida fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error".

El exfuncionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Frugoni respondía de forma directa al ministro Luis Caputo

Frugoni ocupaba un rol central en la coordinación de la infraestructura nacional, un área vinculada a la administración de fondos públicos y a la ejecución de obras. Su ahora excargo depende de forma directa de Luis "Toto" Caputo, y si bien se trataba de un funcionario con bajo perfil, tenía a su cargo funciones clave como la coordinación de la obra pública, el transporte y la vivienda.

El escándalo llegó en un momento delicado para la gestión libertaria, que intenta correr de la agenda mediática el escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario se suma a otros expedientes judiciales como las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la criptoestafa $Libra y el narcoescándalo de José Luis Espert.

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La investigación que culminó en el despido de Frugoni

La información fue revelada en el programa Wifi24, de la señal de televisión A24. La investigación puso el foco en las sociedades Genova LLC y Waki LLC, radicadas en Estados Unidos, y señaló que esas firmas serían titulares de los inmuebles ubicados en el sur del estado de Florida. Según los registros citados, ambas sociedades habrían sido constituidas por Frugoni.

De acuerdo con lo informado, los departamentos tendrían un valor estimado de 150 mil dólares cada uno. La denuncia también menciona la existencia de cuentas bancarias no declaradas en el exterior.

ML