Investigan a Javier Faroni por sociedades en Miami vinculadas a compras inmobiliarias por USD 11,7 millones

El empresario Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette, se encuentran en el centro de una investigación judicial tras revelarse que habrían destinado 11,74 millones de dólares a la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en Miami, Florida, entre 2021 y 2025. La maniobra, reconstruida mediante una investigación periodística, se habría ejecutado a través de una red de sociedades con escasa actividad comercial, presuntamente utilizadas para ocultar la titularidad y el origen de los fondos. Estas operaciones coinciden temporalmente con el contrato que vincula a la firma de Faroni, TourProdEnter LLC, como agente comercial internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo el cual se habrían gestionado ingresos cercanos a los 400 millones de dólares.

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De acuerdo con una investigación de Clarín, basada en registros públicos de Estados Unidos, las adquisiciones se estructuraron mediante compañías constituidas poco antes de cada operación inmobiliaria. Este patrón, caracterizado por el uso de efectivo o la ausencia de financiación bancaria aparente, buscaba aportar privacidad a los titulares.

Entre las operaciones figura la compra de una unidad en Sunny Isles Beach por 3,3 millones de dólares vinculada a Xilux Corp, constituida pocos meses antes de la transacción. También se menciona la adquisición de otra propiedad en el complejo Acqualina por 6,99 millones de dólares, atribuida a Xulix II Corp, además de otras inversiones menores, como una operación por 570.000 dólares en un condominio de la zona. En conjunto, las compras relevadas alcanzan los 11,74 millones de dólares.

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En paralelo, se analiza el vínculo entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC, asociada a Faroni. Según las reconstrucciones, el contrato firmado en diciembre de 2021 otorgó a la empresa el rol de agente comercial internacional, con una comisión del 30% sobre ingresos y un 10% adicional por tareas logísticas, con vigencia hasta 2026.

En ese contexto, la Justicia dispuso medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Faroni, Gillette y otros involucrados, además de pedidos de información a autoridades de Estados Unidos. Otra línea del expediente busca determinar qué contraprestación concreta realizó la intermediaria para justificar comisiones de ese volumen.

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El informe también vincula estas operaciones con una estructura societaria iniciada en Florida a partir de la creación de empresas como RentalTourEnter LLC y TourProdEnter LLC en 2021. A partir de allí, se habrían constituido las sociedades y luego la compra de propiedades, en muchos casos mediante pagos en efectivo o sin financiación bancaria aparente.

En paralelo, otra investigación periodística del mismo medio indicó que TourProdEnter LLC adquirió en agosto de 2023 un avión de lujo Gulfstream G400 por unos 6 millones de dólares, registrado en San Marino bajo la matrícula T7-SUE. La aeronave habría sido utilizada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y por el tesorero Pablo Toviggino, y habría operado con restricciones de seguimiento en plataformas públicas.

De acuerdo con los datos relevados, TourProdEnter LLC habría gestionado ingresos cercanos a los 400 millones de dólares derivados del negocio del fútbol internacional, canalizados luego hacia nuevas sociedades registradas en Estados Unidos, utilizadas principalmente para la adquisición de activos inmobiliarios.

GD / EM