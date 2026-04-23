"Me equivoqué": Carlos Frugoni admitió que no declaró siete propiedades en Miami

Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, admitió que omitió registrar los siete departamentos que compró en Miami en sus declaraciones juradas como funcionario público y que tampoco lo hizo ante ARCA.

Carlos Frugoni

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció y aclaró que ya pagaba impuestos por esos inmuebles en Estados Unidos, “y ahora voy a hacerlo en la Argentina”.

Bajo el ala de “Toto” Caputo, ministro de Economía, Frugoni está a cargo de las licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado nacional, además de tener bajo su órbita el área que regula el transporte. Los departamentos están ubicados en zonas de alta cotización para el negocio inmobiliario de Miami.

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Acusan a un funcionario de Luis "Toto" Caputo por no declarar ocho departamentos en Miami

Un delito para la Justicia

En las próximas horas, un legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, presentará una denuncia en los tribunales federales para que se investigue a Frugoni por los posibles delitos de violación de la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, lavado de dinero, evasión agravada y negociaciones incompatibles con la función pública.

Las propiedades de Frugoni en Miami fueron adquiridas en su mayoría entre 2020 y 2022. En esos años, el hoy funcionario nacional se desempeñaba como titular de la sociedad AUSA, encargada de las autopistas porteñas, y tuvo participación en proyectos de obra pública de la Jefatura porteña, como el Paseo del Bajo.

En aquel momento, Frugoni ya había sido sancionado por una irregularidad en sus declaraciones de bienes.

De profesión arquitecto, sostiene que fue un exitoso hombre de negocios en el ámbito privado y que el crecimiento millonario en dólares de su patrimonio responde a esa actividad, que habría desarrollado en paralelo a su rol como directivo de AUSA. Antes había vivido en Barcelona, España.

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Egresado del colegio Newman, militó en el PRO de la Ciudad. El ministro Caputo lo conoce de esos ámbitos, donde se cruzan vínculos personales de juventud con años compartidos en la gestión del partido fundado por Mauricio Macri.

Durante la administración de Javier Milei, primero fue designado en un cargo “ad honorem” en la Comisión de Regulación del Transporte y luego escaló hasta convertirse en el encargado de coordinar los proyectos licitatorios y concesiones de las rutas nacionales. En un contexto en el que el Gobierno reacomodó el presupuesto para reactivar la obra pública y retomar el control de los caminos tras dos años de desfinanciamiento, su rol quedó en el centro de la escena.

Luis Toto Caputo

Además, es quien negocia con las empresas del transporte público los millonarios subsidios a los colectivos, en medio de la discusión con los empresarios de las principales líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires, y también interviene en la gestión del sistema ferroviario.

La información sobre la omisión de sus propiedades en Miami y de las dos sociedades comerciales que constituyó en Estados Unidos fue difundida por A24. Pese a la revelación, la reacción oficial fue sostenerlo en el cargo. Fue el propio Frugoni quien terminó por admitir que no solo no había declarado los inmuebles en sus presentaciones patrimoniales, sino que tampoco los había informado ante ARCA.

RG/DCQ