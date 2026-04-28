Histórico: después de 40 años, Goya recupera un espacio público cedido en la dictadura a Prefectura

En un acto que marca un hito en la recuperación del patrimonio público, la ciudad correntina de Goya volvió a tomar posesión del Paseo Puerto Interior. Se trata de un predio estratégico sobre el riacho que permanecía bajo control exclusivo de la Prefectura Naval Argentina desde 1983, cuando fue cedido durante la última dictadura militar bajo la gestión municipal de ese entonces.

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La inauguración formal se realizó este lunes por la noche, funcionando como la antesala ideal para la apertura de la Fiesta Nacional del Surubí y la nueva costanera local. "Pudimos recuperar este espacio que era de los goyanos y ahora vuelve a pertenecer a todos los vecinos", celebró el intendente Mariano Hormaechea durante el corte de cintas.

Convivencia y seguridad

La recuperación no implica el retiro de la fuerza nacional, sino un esquema de convivencia urbana. Para ello, el municipio trabajó en conjunto con la jefatura de Prefectura en la realización de cerramientos y adecuaciones técnicas. Estas obras permiten que la institución cumpla con sus normas de seguridad y realice sus maniobras fluviales habituales sin interferir con el paseo de los ciudadanos.

"Es una fecha de convivencia. Trabajamos para que ellos tengan sus comodidades y seguridad, pero que la gente también pueda venir a disfrutar de uno de los lugares más lindos que tenemos sobre el riacho", explicó el jefe comunal al portal local Hechos Goya.

Horarios y proyectos a futuro

En esta primera etapa, el Paseo Puerto Interior funcionará con horarios regulados, los cuales serán especialmente amplios durante la semana de la Fiesta del Surubí. Una vez finalizado el evento, se establecerá un cronograma definitivo con mayor apertura los fines de semana.

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Sin embargo, la ambición de la gestión municipal es profundizar la integración:

Tránsito Peatonal: El objetivo a largo plazo es que el acceso sea libre las 24 horas y exclusivamente peatonal, prohibiendo la circulación de vehículos.

Polo Gastronómico y Cultural: Se proyecta convertir el lugar en un espacio de usos múltiples que incluya una oferta gastronómica y aproveche la estructura del "flotante" amarrado para actividades culturales.

Con esta obra, Goya no solo suma metros cuadrados de esparcimiento, sino que logra una continuidad estética y funcional con la nueva Costanera, cuya inauguración oficial está prevista para este martes, consolidando una transformación histórica de su fachada fluvial.