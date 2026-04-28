Condena ejemplar: 7 años de prisión para un interno que tenía un "kiosco narco" en la cárcel

En un fallo que pone de relieve los controles dentro de las unidades carcelarias, la Justicia Federal de Corrientes condenó a 7 años de prisión a un interno que había transformado su celda en un punto de venta de estupefacientes. El sujeto, identificado como G.R., cumplía su pena en el Complejo Penitenciario N° 1 cuando fue descubierto con dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización.

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El juicio contó con la acusación de las fiscales federales Tamara Pourcel y Nancy Vargas García, mientras que la sentencia fue dictada por el Tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco. El fallo ratificó la gravedad de realizar actividades ilícitas dentro de un ámbito de encierro estatal.

El operativo en la celda 8

El hallazgo del "kiosco narco" se produjo el 25 de enero de 2024, durante una inspección en el Sector de Mediana Seguridad N° 2, Módulo N° 4. Al ingresar a la celda 8, el personal penitenciario sorprendió al interno con una suma de $72.400 en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada.

Al profundizar la requisa, sobre un estante se halló una bolsa negra que contenía 57 envoltorios de polietileno pequeños y otros 8 de mayor tamaño, todos con una sustancia blanquecina. Asimismo, dentro de un bolso gris se secuestraron 19 dosis de una sustancia vegetal. Además del estupefaciente, se incautaron dos teléfonos celulares, elementos prohibidos que habrían sido clave para la logística del negocio interno.

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Resultados del peritaje

Las sustancias secuestradas fueron analizadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes. Los test orientativos confirmaron la presencia de:

Cocaína: 33 gramos en total, distribuidos en 65 envoltorios.

Marihuana: 5 gramos fraccionados en 19 dosis.

Para los magistrados, la forma de ocultamiento, el fraccionamiento y el dinero en efectivo hallado fueron pruebas contundentes de que el material no era para consumo personal, sino para el tráfico dentro de la población carcelaria.

Con esta nueva condena, el interno sumará años a su estadía tras las rejas, ahora bajo un régimen de vigilancia más estricto.