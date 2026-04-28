Narcomenudeo en Corrientes: secuestraron una cifra millonaria récord y hay 9 imputados

En lo que representa uno de los secuestros de dinero más importantes en la lucha contra el tráfico de drogas a menor escala, la Policía de Corrientes incautó la suma de $23.900.000 durante un operativo en el interior provincial. El procedimiento, llevado a cabo este lunes por la tarde, se centró en una vivienda del barrio Las Flores de la ciudad de Curuzú Cuatiá, lindera a las vías del ferrocarril.

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El allanamiento fue ejecutado por efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC), en el marco de una causa que se inició el pasado 12 de marzo. Además del millonario botín, los investigadores secuestraron un revólver calibre 22mm y tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar posibles conexiones con otros puntos de venta de la región.

Investigación bajo la nueva ley provincial

El operativo fue ordenado por el Juez de Garantías, Martín Vega, con la intervención del fiscal Oscar Cañete. Ambos magistrados vienen coordinando acciones bajo los lineamientos de la Ley de Narcomenudeo vigente en Corrientes, herramienta que permite a la justicia ordinaria intervenir de manera directa y expedita en delitos de comercialización de estupefacientes que anteriormente eran de competencia exclusivamente federal.

A pesar de la magnitud del dinero hallado en la propiedad de un ciudadano identificado como C. P. C., las autoridades informaron que no se produjeron nuevas detenciones en esta instancia. No obstante, los moradores fueron identificados y quedaron supeditados a la causa penal.

Nueve imputados y una red bajo la lupa

Este golpe no es un hecho aislado. El expediente ya suma un total de nueve personas imputadas y un importante acopio de evidencia recolectada en diligencias previas, que incluye droga incautada, automóviles y motocicletas.

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Desde la Unidad Regional III, destacaron que el objetivo es desarticular por completo los puntos de venta de droga en los barrios para devolver la tranquilidad a la comunidad. "El impacto de este secuestro es directo y favorable para la seguridad local", señalaron fuentes policiales. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente para avanzar con el proceso legal.