Ante la atenta mirada del círculo rojo y los principales referentes del liberalismo, el presidente Javier Milei se presentó este lunes como el orador principal de la cena anual de la Fundación Libertad en Parque Norte. Allí, el mandatario recibió el "Premio Libertad 2026", aunque antes de sumergirse en una férrea defensa de su motosierra económica y lanzar una dura advertencia sobre el marxismo, el jefe de Estado inauguró su discurso con un contundente y enérgico repudio al reciente ataque perpetrado contra Donald Trump.

El multitudinario encuentro en Parque Norte contó además con la participación del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa (primogénito del Nobel de Literatura) y, a través de una videoconferencia, la Premio Nobel de la Paz y dirigente venezolana María Corina Machado.

La noche política estuvo fuertemente marcada por la expectativa de un posible cruce del Presidente con Mauricio Macri. El líder del PRO levantó considerablemente su perfil público en el último tiempo y se lanzó a una gira por las provincias, un movimiento que alimentó fuertes especulaciones sobre una eventual candidatura de cara al 2027. Además del exmandatario, dieron el presente la senadora Patricia Bullrich, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre otras figuras de peso.

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La confianza en el Gobierno de Javier Milei se desplomó 12% y marcó la quinta caída consecutiva

El discurso de Mauricio Macri y la mirada sobre Venezuela

Antes de la llegada de Milei al recinto, Mauricio Macri compartió el escenario principal con Vargas Llosa. Juntos escucharon el mensaje grabado que envió María Corina Machado y luego el expresidente tomó la palabra para analizar a fondo la situación de Venezuela. “Qué importante que es cuando los habitantes de un país no se resignan, vuelven a recuperar la libertad, aunque sea parcialmente, como en este caso”, comenzó.

En esa misma línea, el titular del PRO advirtió que en territorio venezolano todavía no impera un sistema democrático pleno y que queda mucho por reconstruir. Acto seguido, envió un mensaje a la comunidad internacional: señaló que Estados Unidos no puede quedarse tranquilo frente a un supuesto alineamiento del actual Gobierno de transición y reclamó de manera urgente un calendario electoral transparente.

El dirigente aprovechó la oportunidad para elogiar la figura y la resistencia de la líder opositora venezolana. “María Corina es un gran ejemplo para todos los dirigentes que están acá, de que lo importante es el para qué”, remarcó Macri, trazando un paralelismo local sobre la necesidad de priorizar los objetivos por encima de los nombres propios.

Finalmente, el expresidente se mostró más optimista y aseguró que "el populismo se está agotando". Afirmó que la vieja figura de un Estado que resuelve todo permitió que las ideas de derecha penetren con fuerza en la sociedad. Para cerrar, destacó que frente a las actuales tensiones globales en el Golfo, América Latina surge como una zona de paz que ofrece enormes oportunidades, siempre y cuando logre ser creíble y genere confianza real en los inversores.

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