A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 27 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 27 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 27 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 27 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 27 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 27 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437 para la compra y $1.441,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar bue hoy, lunes 27 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 26 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 27 de abril a $1.494,60 para la compra y $1.495,80 para la venta.

Burford insiste en EE.UU. y prepara otra ofensiva contra la Argentina en el Ciadi

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 27 de abril en $1.483,50 ra la compra y $1.483,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 27 de abril a $1.846 como referencia de dólar

La política monetaria necesita reglas, no discreción

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 557 puntos básicos este lunes 27 de abril.