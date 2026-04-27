Capital Humano intimó a rectores de universidades nacionales por los paros y les pidió garantizar las clases

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó a los rectores de las universidades nacionales para que informen qué medidas adoptaron frente a los paros docentes y no docentes que afectan el normal dictado de clases en distintas casas de estudio del país.

Desde la cartera nacional señalaron que existe una “extrema preocupación” por la suspensión total de la actividad académica que, en algunos casos, se extiende durante semanas enteras, y exigieron la presentación de un plan de contingencia que garantice el derecho a la educación de los estudiantes.

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El pedido incluye que las universidades detallen cómo asegurarán el acceso a clases para quienes no adhieran a las medidas de fuerza, además de modalidades alternativas como herramientas virtuales, reprogramación de clases y recuperación de contenidos para evitar que los alumnos pierdan la regularidad o las mesas de examen.

Según el comunicado oficial, el sostenimiento presupuestario por parte del Estado nacional exige como condición la operatividad del sistema universitario y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender.

Sin embargo, la intimación se da en medio de un fuerte conflicto con las universidades públicas, cuyos rectores, docentes, no docentes y estudiantes denuncian que el Gobierno aún no cumple con la Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No docente.

“Batalla cultural” en las universidades

La norma fue sancionada por el Congreso en octubre de 2025, luego ratificada con mayoría especial tras el veto presidencial y confirmada en dos oportunidades por la Justicia. Pese a eso, desde el sistema universitario aseguran que su aplicación sigue sin concretarse.

El Consejo Superior Universitario aprobó en su último plenario una resolución en la que exhortó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera inmediata con la ley y advirtió que la demora en su implementación afecta el principio de legalidad y el equilibrio entre poderes del Estado.

Además, recordó que existe una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, confirmada luego por la Cámara de Apelaciones, que ordena al Estado Nacional cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley vinculados al financiamiento universitario.

Lunes de protestas: gremios y universidades activan paros y movilizaciones contra el Gobierno

Desde el ámbito académico sostienen que el incumplimiento impacta directamente en el funcionamiento de las universidades públicas, en los salarios docentes y no docentes y en el derecho de estudiantes a acceder a una educación superior de calidad.

Paro y marcha federal

En ese contexto, gremios docentes y trabajadores universitarios anunciaron un paro nacional de actividades entre el 27 de abril y el 2 de mayo, además de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo.

Los convocantes explicaron que la medida responde no solo al reclamo salarial, sino también a la defensa del sistema universitario público frente a la falta de financiamiento y la ausencia de convocatoria a paritarias.

“Paramos porque no se puede seguir como si nada pasara”, expresaron desde los sectores organizadores, que también recordaron la masiva movilización del 23 de abril de 2024 como antecedente de la defensa de la universidad pública.

Para el 12 de mayo se espera una nueva jornada de protesta en distintas ciudades del país bajo la consigna de defender el acceso a la educación superior, la investigación científica y el sostenimiento de las universidades nacionales.

LB / EM