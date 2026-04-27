La crisis empuja al PAICor: ya hay más de 300 mil estudiantes asistidos

El avance del programa PAICor en Córdoba no solo responde a decisiones de gestión educativa, sino que se inscribe en un contexto de creciente deterioro económico en los hogares. En las últimas semanas, el sistema sumó más de 20 mil nuevos beneficiarios en toda la provincia, un dato que expone con claridad el aumento de familias que necesitan asistencia alimentaria para garantizar la nutrición diaria de sus hijos.

En ese escenario, la incorporación del servicio en la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” aparece como un caso concreto de una tendencia más amplia. La institución sumó 150 estudiantes del nivel primario al programa, con una proyección de alcanzar los 400, que se agregan a los más de 900 alumnos del nivel secundario que ya recibían el beneficio desde 2025.

El dato adquiere relevancia si se lo pone en perspectiva: el PAICor ya asiste a más de 300 mil estudiantes en Córdoba y podría cerrar 2026 con entre 325 mil y 330 mil beneficiarios. Esto implicaría que cerca del 40% del total de alumnos de la provincia dependa del programa, reflejando un cambio estructural en la demanda alimentaria escolar.

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La ampliación en el Carbó se concretó a partir de un pedido de las autoridades de la institución, que advirtieron un agravamiento en la situación socioeconómica de las familias. En respuesta, el Gobierno provincial avanzó con obras de infraestructura y habilitó el comedor para el nivel primario, incorporando progresivamente a nuevos estudiantes.

Nuevos perfiles sociales

El crecimiento del PAICor no se explica únicamente por el aumento de la matrícula, sino por el ingreso de nuevos perfiles de beneficiarios. Según datos oficiales, crecen los casos de familias que, sin haber estado previamente dentro de los parámetros tradicionales de vulnerabilidad, ahora solicitan asistencia ante la pérdida de poder adquisitivo.

Uno de los indicadores más sensibles es el incremento de solicitudes “observadas”, es decir, aquellas que superan por poco los requisitos formales pero evidencian dificultades económicas. Solo en marzo se registraron más pedidos en esta categoría que en todo el año anterior, lo que muestra la ampliación de sectores afectados.