Crimen de Nora Dalmasso: los exfiscales generales Vidal Lascano y Vezzaro declararon ante el Jury

Este lunes, último día de testimonios previstos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba, declararon dos exfiscales generales: Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro. Lo hicieron en el proceso que se desarrolla contra los tres instructores del crimen de Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

FAMILIA MACARRÓN. Asistió a la audiencia del Jury de este lunes, 27 de abril.

Vidal Lascano presentó su renuncia, en febrero de 2007, después de la detención del pintor Gastón Zárate como sospechoso de haber ejecutado el homicidio. Habló de una enorme exposición mediática y presión social a raíz de la imputación del trabajador.

“Como dijo el gobernador (José Manuel de la Sota), se esperaba un rico y famoso y apareció una persona humilde”, recordó. Y agregó que “a 20 años el principal sospechoso hoy es un trabajador”.

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Al referirse a su renuncia, recordó: “El viernes imputaron a Zárate y el sábado presenté la renuncia. Llamé al secretario general de la Gobernación, Marcelo Falo. Hasta ahí llegué”, afirmó. “En términos estrictos estuve a cargo (de la Fiscalía General) 35 días mientras se desarrolló la investigación por el homicidio”, detalló.

En ese lapso señaló que fue dos veces a Río Cuarto y que su participación se ajustó a un respaldo institucional. Contó que dispuso la conformación de un equipo de trabajo que inicialmente integraron los fiscales Di Santo y Moine, y al que luego se sumó Marcelo Hidalgo, con experiencia en la Unidad Judicial de Homicidios. Además, envió al fiscal general adjunto Hugo Pittaro para coordinar las tareas.

Según su testimonio, la Fiscalía General no intervino con directivas específicas sobre la investigación. “La idea estaba vinculada al respaldo institucional, no a dar instrucciones particulares”, aclaró.

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Vezzaro dijo que no recibió formalmente el informe privado

El exfiscal general Darío Vezzaro negó haber recibido formalmente un informe privado vinculado a la causa y aclaró que nunca intervino en las líneas investigativas, que —según remarcó— estuvieron exclusivamente en manos del fiscal Javier Di Santo.

“No di instrucciones ni supe qué líneas investigativas se siguieron”, sostuvo Vezzaro, al explicar que durante su gestión había tres fiscales trabajando en el expediente, pero que dispuso que la conducción quedara concentrada en uno solo. “Definí que fuera Javier Di Santo quien continuara al frente. Fue él quien tomó todas las decisiones: a quién investigar y cómo avanzar”, indicó.

En ese sentido, subrayó que la ley le impedía involucrarse directamente en el rumbo de la investigación. “Está prohibido que el fiscal general intervenga en una causa particular”, enfatizó, marcando distancia de cualquier injerencia en decisiones operativas del expediente.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO.

Respecto a la existencia de un informe elaborado por una empresa de investigadores privados, Vezzaro aseguró que nunca le fue presentado de manera formal.

Así se refirió al informe solicitado por abogados de la familia Macarrón a la consultora en seguridad IFPC, de Stephen Walker y la riocuartense Mariana Azar.

Según relató, tomó conocimiento de su contenido de manera indirecta, en una reunión informal mantenida en Buenos Aires con la abogada Azar.

“Ella me comentó que, a pedido de abogados particulares, se había encargado un informe privado y me transmitió algunas conclusiones”, explicó. Esos abogados eran Benjamín Sonzini Astudillo y Daniel Lacasse, quienes —de acuerdo con lo señalado— figuraban como solicitantes en el encabezado del documento.

Frente a esa situación, Vezzaro afirmó que su respuesta fue clara: indicó que el material debía ser incorporado a la causa por los propios interesados. “Si es un informe privado, encargado por abogados, son ellos quienes deben presentarlo. Yo no podía hacerlo”, sostuvo.