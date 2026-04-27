Reconocen a Antonio María Hernández con un Doctorado Honoris Causa

Arequipa se consolidó como un polo jurídico internacional al albergar el Congreso Internacional “Justicia Constitucional y Neoconstitucionalismo”, un evento académico que reunió a 64 juristas de distintos países en la Universidad Católica de Santa María (UCSM). La actividad convocó a especialistas, autoridades académicas y referentes del ámbito judicial en una jornada centrada en los desafíos actuales del derecho constitucional.

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El encuentro posicionó a la ciudad como un espacio de debate de alto nivel sobre la defensa de los derechos humanos y los nuevos escenarios del constitucionalismo contemporáneo. Participaron expertos de América Latina y Europa.

En ese marco, el constitucionalista argentino Antonio María Hernández destacó el valor institucional y académico del evento. “Una universidad muy importante en el marco de lo que es Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú y que tiene un rol histórico muy parecido al de Córdoba en relación a Buenos Aires en Argentina”. Además, remarcó la tradición cultural: “Arequipa ha sido una ciudad con historia, con tradición universitaria, es la ciudad nada menos que de Mario Vargas Llosa”.

Durante el congreso también se desarrollaron instancias académicas especiales, como la entrega de distinciones honoríficas. Hernández recibió el título de Doctor Honoris Causa, una de las máximas distinciones universitarias, en reconocimiento a su trayectoria. “Es el segundo doctorado honoris causa que recibo, el primero fue en 2025 por la Universidad Nacional Autónoma de México”, explicó.

Las autoridades locales destacaron que este tipo de encuentros fortalecen la formación académica, promueven el intercambio internacional y consolidan a Arequipa como un centro de referencia en el pensamiento jurídico. El evento contó además con la participación de instituciones como el Tribunal Constitucional y organismos especializados en derecho constitucional.