El 52% de los argentinos no llega a fin de mes y aumenta el endeudamiento

El 52% de los argentinos asegura que no llega a fin de mes, según un relevamiento reciente de la consultora Delfos. El dato, correspondiente a abril de 2026, evidencia un deterioro sostenido de la situación económica en lo que va del año.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el analista Norman Berra explicó que el indicador mostró un crecimiento constante en los últimos meses. “En enero de 2026 el 35% decía que no le alcanzaba, en febrero subió al 40%, en marzo al 49% y ahora en abril llegó al 52%”, detalló.

El salto implica un aumento de 17 puntos porcentuales en apenas cuatro meses, lo que marca, según el especialista, “un agravamiento muy sensible” de la situación económica. En paralelo, el porcentaje de personas que logra ahorrar se mantiene estable en torno al 20%, sin mejoras significativas.

“El dato muestra que cada vez más gente no llega, mientras cae el grupo que llega con lo justo. Hay un deterioro claro en el metro cuadrado de los electores”, sostuvo Berra.

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Consultado sobre la interpretación oficial que vincula la situación con cambios en los hábitos de consumo, el analista fue crítico. “No aparece un aumento del ahorro en los datos. Lo que crece es la cantidad de personas a las que no les alcanza”, afirmó.

Berra señaló que otros estudios muestran que una parte importante de la población recurre a préstamos para cubrir gastos. “Hay gente que a mitad de mes ya se quedó sin ingresos y tiene que financiarse como puede”, explicó.

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En la misma línea, el relevamiento indagó sobre la percepción del rumbo económico del país. El 53% consideró que la dirección es incorrecta, en un dato que se alinea con el nivel de insatisfacción económica registrado. “Hoy hay un núcleo duro que acompaña al gobierno, pero una mayoría está en una posición crítica. La paciencia social empieza a mostrar señales de agotamiento”, concluyó el analista.