Aguiar, de ATE, le respondió a Sturzenegger sobre el SMN: "Miente descaradamente"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger “miente descaradamente” y que “todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos”.

Servicio Meteorológico Nacional

“Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”, agregó el sindicalista en declaraciones difundidas por el gremio.

Paro nacional

Luego de los polémicos dichos del funcionario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas en el sector para el próximo jueves 30 de abril.

“La ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas”, aseveró Aguiar

“No hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron 5. Además, es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, subrayó el gremialista.

“La falta de conocimiento es muy grande, dice que son sólo 20 meteorólogos los que integran este organismo. Si realmente se interesara en saber cómo funciona, sabría que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas informática y procesamiento de datos, entre otros. Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, insistió.

“Sólo plantea recorte, motosierra y destrucción”

Además señaló que Sturzenegger “dice que el sistema es obsoleto pero lejos de proponer una mejora o inversión o actualización, sólo plantea recorte, motosierra y destrucción”.

“Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país”, cerró el secretario general de ATE nacional.