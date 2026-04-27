UNC: docentes universitarios paran por 4 días en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento

Los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cumplen desde este lunes con un paro de 96 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

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Ley de Financiamiento Universitario

"A seis meses de su aprobación, el gobierno sigue sin cumplir la ley, profundizando la asfixia económica contra las universidades y socavando la democracia", sostuvo un comunicado de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC).

"Pero se está quedando sin margen legal para seguir incumpliendo la normativa que conquistamos en la calle, y cuya aplicación permitiría comenzar a revertir la emergencia salarial y presupuestaria", agregó el gremio docente.

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Paro por una semana

Los profesores universitarios paralizarán sus tareas durante toda la semana que resentirán el dictado de clases en las distintas facultades de la Casa de Trejo.

ADIUC concentró el jueves pasado en el Monumento a la Reforma para que se cumpla la ley de Financiamiento Universitario.

Los docentes de la UNC vienen realizando desde el comienzo de clases paros semanales como medidas de protesta.

Además el próximo martes 12 de mayo realizarán la cuarta marcha federal universitaria para solicitar el efectivo cumplimiento de esa normativa vigente.