El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril

Este lunes 27 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.420 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.420.
Dólar Blue
- - Compra: $1.404
- - Venta: $1.435.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.439,96 para la compra, y $1.440,89 para la venta.
Este lunes 27 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.430.
BBVA
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.420.
ICBC
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.435.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.368.
- - Venta: $1.418.