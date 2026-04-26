Ricardo Zielinski: “Hemos bajado el nivel, individual y colectivamente”

Más allá de que el equipo lejos está de ser aquel de las primeras siete fechas del Torneo Apertura, nadie imaginó esta derrota de Belgrano ante Gimnasia La Plata. Ni el hincha más pesimista, y eso que los hay. Entonces, luego del 0-1 en Alberdi, habló Ricardo Zielinski. Sin rodeos. Sin anestesia.

El director técnico del 'Pirata' lanzó: “Hemos bajado el nivel, individual y colectivamente”. La frase cayó seca. Directa. El técnico no buscó excusas. “Estamos acostumbrados a sufrir, pero hoy teníamos pensado otro tipo de partido”.

Belgrano no respondió, ni con once. Mucho menos con diez, tras la roja a Ricca. Se le escapó la chance de sellar el pase a octavos. Se le escurrió entre imprecisiones y falta de filo. Por eso, el 'Ruso' expresó, en la conferencia de prensa, que "es evidente que tenemos falta de gol. Necesitamos muchas situaciones para concretar”.

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Y agregó: “Si mirás los equipos que estaban invictos o peleando la punta, hoy muchos no están clasificando. Lamentablemente nos pasa a nosotros también”. Y enseguida, el contraste: “Los equipos grandes tienen dos o tres planteles. A los demás nos cuesta muchísimo”, expresó.

El cierre ante Sarmiento de Junín será un examen. “El final nos marcará si el objetivo que teníamos lo logramos o no”, afirmó sin promesas. Sin maquillaje. De esa manera, sentenció: “Soy el responsable de todo esto y me hago cargo de lo que me corresponde”. Autocrítica plena. Sin desvíos. Sin terceros.

Belgrano sigue en zona de clasificación. Pero el diagnóstico ya está hecho. Y lo firmó su entrenador. Pese a la derrota, Belgrano suma 23 puntos y se mantiene en zona de clasificación. (estaría enfrentando en la próxima instancia a Talleres, pero ya no de local).