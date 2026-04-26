"Llegar a Río Cuarto con chances de clasificación nos tiene que dejar tranquilos"

El empate de Instituto ante Newell's dejó sabor a poco. Pero el técnico Diego Flores eligió mirar más allá: a Río Cuarto. La 'Gloria' igualó 1-1 en Rosario y la sensación es agridulce en Alta Córdoba. “Perdimos dos puntos”, dijo. Corto. Directo. Instituto ganaba, controlaba, tenía el partido en la mano. “En el primer tiempo dominamos claramente”, marcó. Después, el desgaste. “En el segundo lo padecimos un poco”.

“En un pelotazo encontraron el empate. Tardamos en la basculación, esos tres segundos que tiene el rival para herirte”, analizó.

Según dijo el 'Traductor' el vestuario sintió el golpe. “Se siente como que perdimos dos puntos”, contó.

Pero Flores no se quedó ahí. No se detuvo en la bronca. Levantó la cabeza. “Ir a Río Cuarto con una o dos chances de clasificación nos tiene que dejar tranquilos”, afirmó con optimismo.

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Convicción sin negar la realidad: Instituto ya no depende de sí mismo. “Hoy nos íbamos con los tres puntos y dependíamos totalmente de nosotros”, lamentó.

Ahora, todo se juega afuera. Y adentro. En noventa minutos decisivos frente a Estudiantes de Río Cuarto.Y el DT del elenco de Alta Córdoba insiste en el rumbo: “El equipo está muy bien encaminado”.

Y sostiene el proceso: “No llevamos ni tres meses juntos. Es un equipo en crecimiento”.