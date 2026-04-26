El PJ cordobés cierra filas: Llaryora logró la unidad partidaria con una sola interna en toda la provincia

El peronismo cordobés llega a su proceso de renovación de autoridades con un dato político central: prácticamente no habrá internas. El gobernador Martín Llaryora impulsó durante meses un trabajo de construcción de consensos que derivó en listas de unidad en la casi totalidad de los circuitos que componen el Partido Justicialista provincial. La excepción es Río Ceballos, donde el 3 de mayo se medirán dos listas.

El proceso, que incluyó elecciones internas en cada circuito, listas congresales provinciales y nacionales, cerró con un acuerdo que el propio partido calificó como "consenso absoluto" en la mayoría de los distritos.

"Sirve como una base de sustentación para lograr la unidad y lograr listas de consenso y evitar internas en la elección del año que viene, del 2027, en cada circuito, y por supuesto apoyando la lista de nuestro gobernador a nivel provincial", explicó Facundo Torres -el arquitecto de esta renovación sin mayores dolores de cabeza-.

Un trabajo que arrancó antes del verano

La estrategia no fue improvisada. El dirigente de Alta Gracia, presidente del PJ cordobés, relató que el operativo político comenzó en 2024 y se profundizó desde el 1° de febrero de este año. "Fuimos a uno o dos departamentos por semana con los referentes territoriales, con los intendentes, con las autoridades partidarias, tratando de pregonar esto que finalmente se consolidó", explicó Torres.

Torres alineó a la tropa peronista cordobesa: lista única en los 26 departamentos rumbo a la reelección de Llaryora

El objetivo declarado desde el inicio fue evitar disputas que debilitaran al partido de cara a las elecciones de 2027. Para eso, Torres trabajó junto a la secretaria del partido, Romina Montemartini, los apoderados Ramiro Sánchez y Matías Altamira, y el legislador Abraham Gallo.

"Hubo un equipo desde el partido que trabajó y que de alguna manera logró esto que para nosotros era importante", señaló Torres, que subrayó que el mérito no fue individual.

Llaryora, conducción por cuatro años

La renovación de autoridades tiene como eje central la conducción de Llaryora al frente del partido por los próximos cuatro años. El gobernador tenía la opción de prorrogar los mandatos partidarios vigentes, pero optó por convocar a elecciones internas. La decisión, según Torres, fue "un acierto".

"Esto fue una decisión del gobernador, pero me parece que fue un acierto llevar adelante este proceso", afirmó el presidente del partido. La apuesta es proyectar al PJ cordobés hacia 2027 con una estructura ordenada, sin fracturas internas visibles y con Llaryora como referencia política consolidada a nivel provincial.

Además de la unidad, el proceso deja otra marca: el relevo generacional. Torres señaló que en muchos circuitos quienes hoy ocupan los lugares de conducción —intendentes, funcionarios provinciales, autoridades partidarias— pertenecen a una generación distinta a la que dominaba la estructura hace algunos años. "Esto no quiere decir que no haya dentro de la estructura dirigentes importantes que aún siguen vigentes", aclaró Torres, pero reconoció que el partido busca "dar el lugar a lo nuevo".

Ese recambio, según el presidente del PJ, se irá expresando también en la discusión de candidaturas para las intendencias en 2027. Con las autoridades partidarias renovadas y las listas congresales acordadas, el PJ cordobés entra en una etapa de consolidación interna. El desafío que sigue es trasladar esa unidad al armado de candidaturas para las elecciones municipales y legislativas del año próximo, donde el partido buscará proyectar el liderazgo de Llaryora más allá de la gestión provincial.