Homicidio de una jubilada en Córdoba: la habrían estrangulado con una sábana

La Justicia investiga el homicidio de una jubilada, de 82 años, quien fue encontrada muerta, maniatada de pies y con una cinta adhesiva en la boca, en su domicilio de la localidad cordobesa de Quilino, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

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Homicidio en Quilino

“El día 24, viernes pasado, alrededor de las 21.30 nos da parte la policía local de Quilino que habían constatado el deceso de una señora mayor de edad, de 82 años, en su domicilio. Nos llegamos al lugar, obviamente, que se resguarda con todas las medidas y los cordones correspondientes para evitar que se filtren o que haya algún tipo de contaminación en el lugar, ingresamos con policía científica y con la División de Investigaciones de la Departamental Ischilín. Y constatamos finalmente que esta mujer estaba maniatada de pies, tenía cinta adhesiva en la zona de la boca y también presentaba signos de estrangulamiento con una sábana", explicó la fiscal de Deán Funes Analía Cepede.

“La casa estaba muy desordenada, sobre todo en la zona de la habitación, en particular el placard del dormitorio. Viendo un poco el contexto y las pesquisas correspondientes para investigar lo que son huellas, pisadas y demás, pudimos ver que arrojaban huellas de calzado en la parte exterior de la vivienda como que habrían salido los autores por la parte del patio”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y luego completó: “Y como persona jubilada y que por ahí tiene un poco de temor con el tema de su dinero, se ve que todo lo que ella cobraba lo guardaba en ese placard, en una caja, no lo depositaba, sino que lo tenía en resguardo particular”.

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Detenidos

Además señaló que se pudo “determinar que los vecinos colindantes, que es una pareja, hombre-mujer", y que "viven al lado de este domicilio, y que a veces le colaboraban en algunas actividades domésticas a la señora, por decir, algún arreglo particular que ella le pedía, entonces tenían conocimiento del manejo y de cómo ella se organizaba diariamente, y habrían constatado que guardaba este dinero en su domicilio”.

“Sabiendo que los iba a reconocer, es que convocan a otra persona de Lucio V. Masilla para que les colabore en el hecho. Esta persona llega el mismo viernes, hacen la espera, ella en horas de la tarde estaba regando plantas, entonces esperan que ella termine de regar las plantas en la puerta de su casa, y cuando ingresa a su domicilio, es donde la aborda este sujeto que no iba a ser identificado por ella, le empuja a la habitación, y por detrás ingresa la pareja vecina”, prosiguió la funcionaria judicial.

“Especulamos de que evidentemente en ese forcejeo, resistencia, porque hay marcas de resistencia por parte de ella, los ha visto. Entonces ha salido, ha desbordado el hecho del robo, y entre los tres le dan muerte, le sustraen todo el dinero, y se dan a la fuga, volviendo la pareja a su domicilio como si nada hubiese pasado. Y llevándolo a esta persona hasta su localidad de Lucio V. Mansilla”, concluyó.

Cépede confirmó la detención de la pareja y que el tercer sospechoso está prófugo. “El sujeto de Lucio V. Mansilla es que hoy está con un pedido de captura vigente porque obviamente que cuando se da la noticia de la detención de su cómplice se ha dado la fuga, está insertado el pedido de captura para poder ubicarlo, obviamente, en cualquier control que se le haga”, precisó Cépede.

Hipótesis

"La causa eficiente de la muerte es un paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio ofrece muchas posibilidades, dentro de las cuales está el estrangulamiento y el hecho también de que esta mujer tenía una dentadura postiza que en la autopsia se constató de que realmente pasó a la garganta. Entonces eso también puede haber favorecido la falta de respiración", detalló.