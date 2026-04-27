Fito Páez vuelve a Córdoba con su nueva gira “Sale el Sol Tour 2026”

Fito Páez confirmó su regreso a Córdoba con un show programado para el 16 de octubre en Plaza de la Música, como parte de su nueva gira nacional “Sale el Sol Tour 2026”. El recital forma parte de una serie de presentaciones que el artista realizará en distintas ciudades del país durante octubre y noviembre, en una etapa que busca reforzar el carácter federal de su propuesta artística.

La preventa de entradas estará disponible el 28 de abril con beneficios para clientes BBVA Visa, mientras que la venta general comenzará el 29 de abril a través de la plataforma Eden Entradas.

El tour marca una nueva etapa en la carrera del músico rosarino, con un espectáculo renovado que propone versiones inéditas de sus canciones más reconocidas, junto con una selección de temas que recorren distintas etapas de su trayectoria.

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En los shows recientes, como los realizados en el Movistar Arena de Buenos Aires, el artista presentó una puesta escénica intensa y emotiva, con arreglos trabajados en detalle y una fuerte conexión con el público.

Además de Córdoba, la gira incluye presentaciones en ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta, Tucumán y La Plata, entre otras, consolidando un recorrido que apunta a llegar a diferentes puntos del país.