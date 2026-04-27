De la Sota tensiona la previa de Adorni en Diputados: "Primero que Milei explique la estafa $LIBRA"

Natalia de la Sota subió el tono de su confrontación con la Casa Rosada en una escala clave de su construcción nacional. En su paso por Rosario, la diputada cordobesa no solo cuestionó el rumbo económico, sino que apuntó directamente a la transparencia del entorno presidencial. La estocada llega en momentos que se espera que escale la tensión parlamentaria, cuando el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, exponga en la Cámara de Diputados este miércoles.

Al ser consultada sobre las explicaciones que el oficialismo debe dar ante la sociedad, De la Sota fue tajante al señalar que no tiene mayores expectativas sobre la comparecencia de Adorni, a quien acusó de convertir la gestión en un show. Sin embargo, el dardo más punzante fue dirigido hacia la figura del presidente Javier Milei, a quien le exigió que explique de una vez por todas su rol y el de su círculo íntimo en la denominada estafa $LIBRA, un escándalo financiero que el Gobierno intenta encapsular pero que la oposición ha decidido convertir en bandera de reclamo ético.

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La presencia de la líder de "Defendamos Córdoba" en territorio santafesino no fue un movimiento aislado. Convocada por un arco político diverso, De la Sota se mostró junto al intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el diputado massista Diego Giuliano y la referente de Ciudad Futura, Caren Tepp.

Visita

Durante su recorrida, la legisladora visitó TecnoLagos, un polo educativo innovador en General Lagos, y la Empresa Pública de Alimentos, una red de cooperativas que intenta blindar el acceso a la canasta básica frente a una inflación que ya encadena diez meses consecutivos de alzas asfixiantes.

La gira nacional de la diputada cordobesa parece haber entrado en una fase de mayor exposición política. En un diálogo abierto con jóvenes en el centro cultural "Mística", De la Sota advirtió que el modelo libertario está "exprimiendo" a la clase media trabajadora y que el cierre masivo de pymes es la prueba irrefutable de un fracaso económico que no se tapa con consignas de redes sociales.

Con el desembarco de Adorni en el recinto de Diputados en las próximas horas, las declaraciones de De la Sota en Rosario funcionan como un anticipo del clima que le espera al Jefe de Gabinete. La oposición no solo tiene preparadas preguntas sobre la macroeconomía y los planes de ajuste, sino que, tal como adelantó la diputada, el pedido de rendición de cuentas sobre los vínculos del oficialismo con esquemas financieros cuestionados será uno de los ejes de la presentación del miércoles, que según palabras del propio Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados, será para "comprar pochoclos".