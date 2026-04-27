Paritaria estatal en Córdoba: empleados públicos rechazan el 40% y exigen aumento en blanco

La negociación paritaria de los empleados públicos en Córdoba atraviesa un momento de tensión. Aunque el Gobierno provincial acercó una propuesta de aumento del 40%, desde el gremio advierten que la oferta no satisface las demandas y reclaman una recomposición con mayor impacto real en los salarios.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Sergio Castro, titular del sindicato, explicó que el principal punto de conflicto no es el porcentaje en sí, sino la forma en que se distribuye. “La propuesta está en torno al 40%, pero estamos evaluando cómo va a ser redistribuida”, señaló.

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El dirigente remarcó que el gremio insiste en que el incremento debe ser mayoritariamente en blanco, ya que esto impacta directamente en jubilaciones, antigüedad y otros adicionales. “Si el porcentaje es más negro que blanco, no sirve en el largo plazo”, sostuvo.

Además, indicó que los salarios más bajos requieren una atención urgente. Según detalló, un trabajador de la categoría inicial percibe actualmente ingresos que rondan los 496 mil pesos, lo que refuerza el reclamo por una mejora inmediata en los escalafones inferiores.

“Necesitamos que haya una inyección directa para los compañeros que menos cobran, porque están en una situación crítica”, afirmó Castro. En ese sentido, el sindicato presentó una contrapropuesta y espera una respuesta oficial en los próximos días.

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El dirigente también planteó que el aumento podría aplicarse en cuotas, pero insistió en que debe tener impacto real en el salario. “No nos interesa que sea inmediato, sino que realmente valorice el ingreso del trabajador”, explicó.

Por el momento, no hay una definición cerrada y la negociación sigue abierta. La decisión final dependerá de la respuesta del Ejecutivo y de la evaluación que realicen los órganos internos del sindicato en los próximos días. Mientras tanto, el escenario continúa marcado por la incertidumbre y la expectativa de un posible acuerdo que permita destrabar el conflicto salarial en la administración pública provincial.