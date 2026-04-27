Paro de interurbanos de FAM: audiencia decisiva esta tarde por los 18 trabajadores despedidos en Córdoba

El conflicto del transporte interurbano en el norte de Córdoba entra en una instancia decisiva este lunes, con una audiencia en la Secretaría de Trabajo entre el gremio AOITA y la empresa involucrada. La negociación llega tras varios días de paro que dejaron sin servicio regular a localidades como Deán Funes y Quilino, afectando los corredores de las rutas 60 y 9 Norte.

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El sindicato mantiene una postura firme: la reincorporación de los 18 trabajadores despedidos es condición central para cualquier acuerdo. Desde el gremio advirtieron que, si no hay avances concretos en ese punto, la medida de fuerza continuará por tiempo indeterminado, lo que profundiza la incertidumbre para los usuarios del servicio.

El conflicto se originó a fines de la semana pasada, cuando la empresa decidió desvincular personal, lo que derivó en una reacción inmediata de AOITA con un paro total. Desde entonces, las negociaciones quedaron condicionadas a la reversión de esos despidos, mientras crece el impacto en los pasajeros que dependen del transporte para trabajar o estudiar.

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Ante la falta de servicio, el Gobierno provincial implementó un esquema de contingencia con otras empresas para cubrir parcialmente los recorridos. Sin embargo, la cobertura es limitada y no logra reemplazar la frecuencia habitual, por lo que la resolución de la audiencia será clave para definir si el conflicto se encamina a una solución o se prolonga.