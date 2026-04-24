VIVO | Paro de interurbanos de FAM en Córdoba: activan plan de contingencia y reordenan el transporte en el norte

Un paro sorpresivo en la empresa de transporte interurbano Grupo FAM alteró este viernes la movilidad en el norte de Córdoba y generó complicaciones para cientos de usuarios que dependen de estos servicios para trasladarse entre localidades. La medida, impulsada por choferes en medio de un conflicto por despidos, dejó sin funcionamiento varias líneas durante la madrugada.

Frente al escenario, la Secretaría de Transporte provincial puso en marcha un esquema de contingencia para sostener la circulación y evitar una interrupción total. Desde las primeras horas del día, las firmas Fono Bus y Buses Lep comenzaron a cubrir los trayectos afectados, con refuerzos en puntos clave como la terminal de ómnibus.

El rediseño operativo incluye corredores estratégicos que conectan la ciudad de Córdoba con localidades del norte provincial, entre ellas:

• Córdoba – Deán Funes

• Córdoba – Jesús María

• Córdoba – La Dormida

• Córdoba – Las Arrias

• Córdoba – Lucio V. Mansilla

• Córdoba – Obispo Trejo

• Córdoba – San Francisco del Chañar

• Córdoba – Sebastián Elcano

• Córdoba – Villa Candelaria

• Córdoba – Villa de María de Río Seco

• Córdoba – Villa del Totoral

• Córdoba – Villa Quilino

• Deán Funes – Jesús María

• Deán Funes – Villa Quilino

También se garantizaron conexiones interurbanas entre ciudades de la región, en un intento por sostener la conectividad en una zona donde el transporte público es central.

El conflicto se originó a partir de una reducción de personal en la empresa FAM, en un contexto de aumento de costos operativos. Según los trabajadores, los despidos se realizaron sin acuerdo, lo que derivó en la paralización del servicio.

En paralelo, durante la jornada se desarrollaban instancias de diálogo entre representantes gremiales y autoridades provinciales, con la participación de choferes afectados. Desde el Gobierno anticiparon la convocatoria a una mesa de negociación para intentar encauzar el conflicto, una vez garantizada la prestación mínima del servicio.

Mientras tanto, el sistema funciona bajo un esquema excepcional que busca responder a la demanda en una jornada marcada por la incertidumbre y los cambios de último momento para los pasajeros del norte cordobés.