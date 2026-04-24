La hija del hombre del banco de Río Tercero desmintió acusaciones: "Mi papá tiene Parkinson hace 18 años, no cobra pensión y es jubilado"

Un video grabado en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero se viralizó en redes sociales y desató una ola de críticas contra un hombre que ingresó al banco con andador y al salir caminó con mayor soltura.

Lo que miles de usuarios interpretaron como un fraude tiene una explicación médica: José padece Parkinson hace casi 18 años. Su hija Verónica habló en exclusiva con Punto a Punto Radio (90.7 FM) y salió a defender a su padre con precisiones sobre su enfermedad, su historia laboral y el daño que le causó la viralización.

Río Tercero: un video viral reabre el debate por los controles en ayudas por discapacidad

"Nunca pensamos que un simple video iba a ser viral"

Verónica contó que la familia fue tomada por sorpresa. "Nunca pensamos que un simple video iba a ser viral. Llegó a muchos lados y sinceramente la persona que lo grabó no sabemos con qué fin lo grabó", señaló. José ni siquiera estaba enterado de lo que ocurría en las redes: fueron sus hijas quienes le avisaron.

Lo que encontraron al revisar los comentarios fue duro. "Vi muchos comentarios de 'tu papá es un cara dura'. Mi papá no cobra una pensión, es jubilado. Él trabajó toda su vida, es gasista matriculado, es electricista, es albañil", remarcó Verónica con firmeza. Y agregó: "Toda su vida trabajó. Así que él no cobra ninguna pensión".

La enfermedad que la gente no vio en el video

Verónica explicó con detalle por qué su padre camina diferente dentro y fuera del banco. "Él tiene esta enfermedad hace casi 18 años. Está operado. La operación hace que el temblor no aparezca, pero genera rigidez, y esa rigidez le dificulta mucho caminar", detalló. "En los espacios cerrados, con mucha gente, se pone muy nervioso y arrastra los pies. Cuando sale y se libera un poco, puede caminar mejor".

Bacman explicó cuáles son las tres principales "preocupaciones" de los argentinos y por qué "no es el momento" de la reforma política

Esa diferencia entre la marcha dentro y fuera del banco, que alimentó las sospechas de miles de usuarios, es en realidad una manifestación típica del Parkinson. "No quiere decir que no camine directamente, sino que le cuesta mucho. A mí me costó un montón entender esto también", admitió.

La enfermedad, además, no tiene cura y avanza. "Va empeorando y le va afectando el estado mental. Va a llegar un tiempo que no va a saber lo que dice, pero esa es la realidad", dijo Verónica con una serenidad que se ganó a lo largo de las horas más difíciles de la semana.

"La sociedad hoy juzga sin conocer"

Verónica reconoció que su primera reacción fue de bronca e impotencia. "Teníamos muchas ganas de contestarle a cada persona, pero después me tranquilicé viendo a vecinos y gente que lo conoce salir a desmentir todo", contó. Eso fue lo que la ayudó a calmarse.

Al final eligió no responder en redes. "Jamás soy de comentar en redes sociales nada, ningún video, porque no me gusta juzgar a alguien sin conocerlo. Y la gente hoy en día juzga sin conocer a la persona, por más que no sean del mismo lugar", reflexionó.

Sobre los medios que replicaron el video sin verificar la información, Verónica fue directa: "La persona que me interesa es que llegue a mí y nos pida perdón a la familia por el daño que nos hizo". Aclaró que varias radios de Río Tercero ya borraron el video y que algunas le enviaron disculpas, pero que todavía no saben quién fue el autor original de la grabación.

"Ojalá que esto se aclare y quede en el olvido, porque es una situación muy fea. Ver comentarios que hablan mal de tu papá es muy feo y no se lo deseo a nadie", cerró.