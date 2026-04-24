El 43% de los trabajadores argentinos busca un segundo empleo porque su sueldo no alcanza

Cuatro de cada diez argentinos buscan actualmente un segundo empleo, no porque estén desocupados, sino porque los ingresos de su trabajo actual no les alcanzan. Así lo indica un relevamiento nacional de la consultora Delfos realizado entre el 10 y el 14 de abril de 2026 sobre una muestra de 3.120 casos.

El dato se inscribe en un escenario de deterioro generalizado: el 52% de los encuestados afirmó que no llega a fin de mes, el registro más alto en la serie histórica relevada por la consultora.

El 83% de la población, en situación de vulnerabilidad

Además de quienes no llegan a cubrir sus gastos, un 31% adicional señaló que le alcanza "con lo justo". Sumados ambos segmentos, la consultora estimó que el 83% de los argentinos se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

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Solo el 17% de la población declaró tener capacidad de ahorro. Según el informe, ese grupo registró una leve suba respecto de meses anteriores y volvió a niveles cercanos al promedio histórico, aunque continúa siendo minoritario.

La serie mensual muestra una tendencia en ascenso: el porcentaje de quienes no llegan a fin de mes pasó del 40% en febrero al 49% en marzo y al 52% en abril.

Buscan trabajo, pero ya tienen uno

El segundo módulo del informe profundiza en la dinámica del mercado laboral. Ante la pregunta de si estaban buscando trabajo, el 43% respondió afirmativamente. Sin embargo, la razón mayoritaria no es la desocupación.

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"Le preguntamos a los argentinos si están buscando trabajo y un 43% respondió afirmativamente. Pero no porque no tienen trabajo, sino porque no le alcanzan los ingresos de su trabajo actual", señala el documento.

En el extremo opuesto, solo el 20% de los consultados afirmó que no necesita un trabajo adicional. El resto se distribuye entre quienes están estudiando, realizan otra actividad o ya están jubilados o retirados.

Quiénes buscan ese segundo ingreso

El informe detalla el perfil ocupacional de quienes buscan complementar sus ingresos. El grupo más numeroso corresponde a trabajadores de oficios independientes varios, con el 28% del total. Le siguen los empleados del sector privado, con el 15%.

Un dato que el informe destaca por su relevancia: los jubilados, pensionados y retirados representan el 14% de quienes buscan otro trabajo, lo que los ubica como el tercer grupo en importancia. También aparecen docentes (8%), empleados públicos provinciales (7%) y profesionales (6%).

El fenómeno es predominantemente joven: el 77% de quienes buscan ingresos adicionales tiene entre 16 y 49 años, mientras que el 23% restante tiene 50 años o más.

El norte del país y el GBA, los más afectados

Geográficamente, la búsqueda de un segundo empleo se concentra en el Gran Buenos Aires, con el 20% de los casos, seguido por el NEA con el 19% y el NOA con el 17%. La provincia de Buenos Aires aporta el 14%.

Córdoba registra el 9% del total, por encima de la región Sur (8%), Cuyo (7%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6%).

El diagnóstico

El informe de la consultora traza un diagnóstico que va más allá de los números de empleo. "El problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas, consolidando un complejo escenario para escaparle a la vulnerabilidad económica", concluye el análisis.

El documento también señala que el 49% de los encuestados considera que su situación económica personal es mala, dato que se alinea con los indicadores de ingresos insuficientes.

Para Delfos, el fenómeno es transversal: "Ni la autonomía laboral ni el empleo formal garantizan estabilidad económica", sostiene el informe, al remarcar que la búsqueda de un segundo trabajo alcanza a jubilados y trabajadores del sector público y privado por igual.

El deterioro del poder adquisitivo, según los analistas, "conlleva una dependencia creciente de redes de contención para sobrevivir, ya sean familiares, sociales o estatales".