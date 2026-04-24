Reforma electoral: por qué el fin de los "sellos de goma" es uno de los puntos más sólidos del proyecto de Milei

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que elimina las PASO, quita los aportes estatales para campañas y suma la figura de Ficha Limpia.

Para Delia Ferreira Rubio, abogada y especialista en transparencia, la iniciativa no es una maniobra distractiva sino una continuidad de lo que ya se había discutido en la Ley de Bases. "El gobierno ya en el proyecto de Ley de Bases había incluido muchas de estas reformas", señaló en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El presidente Javier Milei anunció la reforma electoral. Busca eliminar las PASO e incorporar Ficha Limpia

El negocio de los sellos de goma, al descubierto

Uno de los puntos que Rubio destacó con más énfasis fue el mecanismo para terminar con los llamados "partidos sellos de goma", una figura que durante años permitió que partidos sin representación real recibieran financiamiento estatal.

"Un partido se registraba con una cantidad X de firmas y por el solo hecho de estar registrado recibía aportes anuales, recibía aportes de campaña, recibía aporte de boletas, aunque el propio partido fuera clarísimamente uno en que ni siquiera el fundador votaba por ese partido", explicó la especialista.

La trampa se profundizaba cuando estos partidos se aliaban con fuerzas grandes para eludir la caducidad. "Esos sellos de goma hacían alianzas con los partidos grandes. Entonces la alianza sacaba muchos votos y este sello de goma seguía siendo un negocio fenomenal para algunos vivos", graficó Rubio.

Bacman explicó cuáles son las tres principales "preocupaciones" de los argentinos y por qué "no es el momento" de la reforma política

El proyecto busca cerrar ese escape: cuando se formen alianzas, cada partido deberá declarar cómo se asignarán los votos recibidos. "Si un partido recibe 25.000 votos y tiene un superpartido importante nacional muy representativo que es el que aporta la fuerza, pero además viene un sello de goma que quiere zafar de perder la personería, a ese le van a asignar menos del 1% de los votos, con lo cual caducará y dejará de ser partido", detalló.

Además, señaló otro uso espurio de estos sellos: prestarle candidatura a dirigentes que se habían peleado con su partido de origen. "Los personajes que tenían los sellos de goma negociaban: 'te doy el sello, venî con mi sello, presentate como candidato, es llave en mano'. Y no era 'te lo presto gratis', obviamente", remarcó.

Las PASO: un objetivo que no se cumplió

Sobre la eliminación de las primarias, Rubio fue contundente. "No hemos mejorado la calidad de nuestra clase política con las primarias", afirmó, y enumeró los problemas centrales del sistema: el objetivo original no se cumplió, su costo es equivalente al de una elección general y obliga a los ciudadanos a participar en discusiones internas de los partidos.

"No se puede obligar a los ciudadanos a concurrir a una elección que no es la elección de autoridades sino la elección de simples candidatos", sostuvo.

La especialista también respaldó la incorporación de la Boleta Única de papel y destacó el casillero para votar todas las categorías de un partido con una sola marca, un sistema que ya se usa en Córdoba. "En Córdoba se probó, eso ahora se incorpora", recordó.