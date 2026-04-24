Córdoba tiene al mejor y al peor senador del país según un nuevo ranking de imagen

La provincia de Córdoba concentra los dos extremos del último ranking de imagen del Senado de la Nación. Según un estudio de opinión pública elaborado por CB Global Data en abril de 2026, el senador Luis Juez lidera la tabla con el mejor desempeño del cuerpo, mientras que su par Carmen Álvarez Rivero figura entre los tres legisladores con peor valoración del país.

El sondeo fue realizado entre el 13 y el 18 de abril sobre una muestra de 2.567 casos a nivel nacional.

Juez, primero entre los menos rechazados

En un contexto en que ningún senador registra saldo positivo de imagen, Juez se posicionó como el menos rechazado del cuerpo. Su diferencial —la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa— es de -2,7%, el más bajo del Senado Nacional.

Sus números muestran un 38,6% de imagen positiva, un 41,3% de imagen negativa y un 20,1% de desconocimiento, nivel bajo para los estándares del cuerpo.

Lo siguen en el podio el senador formoseño Francisco Paoltroni, con un diferencial de -2,8%, y la jujeña Carolina Moisés, con -3,1%.

El otro extremo: Álvarez Rivero

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero presenta un cuadro opuesto. Registró un diferencial de -32,0%, que la ubica como la tercera legisladora con peor imagen del país.

Sus números reflejan un 0,8% de imagen positiva, un 32,8% de imagen negativa y un 66,4% de desconocimiento. El elevado anonimato, combinado con el rechazo entre quienes sí la identifican, explica la magnitud de su saldo negativo.

Por primera vez en el año a una figura de peso en Córdoba no le da negativo en el Ranking de Intendentes

Por debajo de ella se ubican la bonaerense Juliana Di Tullio, con -32,9%, y el chaqueño Jorge Capitanich, con el peor diferencial del cuerpo: -33,1%.

Una cámara mayormente desconocida

El estudio revela que la mayor parte del Senado es ignorada por amplios sectores de la población. Varias senadoras superan el 80% de desconocimiento: Romina Almeida, de Entre Ríos, encabeza ese segmento con un 93,1% de respuestas "Ns/Nc", el nivel más alto del relevamiento.

Entre las figuras con mayor nivel de anonimato también figuran Julieta Corroza (Neuquén), con 91,4%; Nadia Márquez (Neuquén), con 89,8%; Ana Marks (Río Negro), con 89,7%; Sonia Rojas Decut (Misiones), con 88,8%; y Silvana Schneider (Chaco), con 87,7%.

En el extremo opuesto en términos de conocimiento, Patricia Bullrich es la senadora más identificada del país, con apenas un 2,2% de desconocimiento. Le siguen Juez, con 20,1%; Carolina Losada, con 32,0%; y Capitanich, con 32,9%.

La encuesta pone de manifiesto que el alto perfil mediático o una trayectoria política previa de exposición nacional son factores determinantes en el nivel de reconocimiento público de los legisladores.

El contraste entre los dos senadores de Córdoba ilustra una dinámica que el estudio vuelve visible a escala nacional: el bajo perfil legislativo no es neutro en términos de imagen, sino que tiende a traducirse en saldo negativo.

Juez, con mayor exposición pública y trayectoria de visibilidad, logra sostener un nivel de reconocimiento que amortigua su diferencial. Álvarez Rivero, con escasa instalación nacional, acumula rechazo relativo pese a su bajo nivel de conocimiento absoluto.