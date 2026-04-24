Jury a fiscales: durísima declaración de Miguel Rohrer contra la familia Macarrón a la que trató de “clan fabulador"

En el cuarto día del juicio de destitución contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, el productor agropecuario Miguel Rohrer brindó un testimonio cargado de acusaciones contra la familia Macarrón, sus abogados y el manejo de la causa por el femicidio de Nora Dalmasso.

Rohrer sostuvo que su participación en el caso “fue enorme por la difamación de la familia Macarrón”, a quienes acusó de haber intentado “distraer la investigación” cuando Marcelo Macarrón fue imputado.

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Relató que, al ser señalado, se presentó voluntariamente ante la Justicia, se sometió a un estudio de ADN y nunca tuvo consecuencias jurídicas. Sin embargo, aseguró que sí sufrió consecuencias personales y mediáticas: “Seguimos sufriendo permanentemente”.

El testigo también apuntó contra el abogado defensor Marcelo Brito, a quien acusó de protagonizar “papelones” en tribunales, gritando su nombre a viva voz.

"Lucifer me quiso extorsionar"

En el entorno de la familia incluyó a Daniel Lacasse, a quien nombró como “Lúcifer” y calificó como “vocero del clan” y “usina generadora de pistas falsas”. Incluso afirmó que Lacasse habría intentado extorsionarlo: “Me prometió dinero para quedar limpio de cualquier sospecha y lo rechacé porque soy totalmente inocente”.

Durante su declaración, Rohrer cuestionó duramente la actitud de la familia Macarrón, a la que definió como “una familia enferma”, y aseguró que “obstruyó el juicio con mala voluntad”. También reclamó disculpas públicas: “Mi familia sigue esperando una disculpa ante la sociedad”.

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En relación con Marcelo Macarrón, fue particularmente crítico. Puso en duda su comportamiento tras el crimen de su esposa: “Nunca lloró cuando la asesinaron. Empezó a llorar cuando lo imputaron”.

Recordó que durante el juicio absolutorio al viudo, Facundo Macarrón lo involucró y pidió que lo investiguen. "Los chicos ya no son chicos -dijo en referencia a los hijos de Nora Dalmasso- tratar de delincuente a alguien gratuitamente debería tener consecuencias",

Rohrer también se refirió al rol de los fiscales investigados. Si bien reconoció errores, consideró que no actuaron con mala fe: “Si los fiscales se equivocaron, no lo hicieron con la mala intención del clan Macarrón”. En particular, señaló que Di Santo “se equivocó, pero con buena voluntad”.

Finalmente, el productor remarcó el impacto social del caso: “La pérdida no es de Macarrón, sino de toda la sociedad de Río Cuarto. Nos vimos inmersos en una situación espantosa”. Y concluyó con una crítica general al proceso: “Hubo maniobras que confundieron el caso y la política influyó”.